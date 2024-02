Tetê Espíndola revela vontade de parceria internacional: 'Tem muito a ver'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Tetê Espíndola ainda recordou parcerias que já fez ao longo de sua extensa carreira

Com mais de 40 anos de carreira, Tetê Espíndola (69) já fez de tudo um pouco. Agora, de volta ao topo dos rankings musicais com o sucesso de Escrito nas Estrelas, a cantora revela, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, que tem vontade de fazer uma parceria internacional.

"Tem que deixar rolar, eu adoraria cantar uma coisa com Elis Regina, por exemplo", começa Tetê Espíndola . A artista recorda que já fez parcerias com nomes diversos nomes e gerações, como por exemplo, o cantor Nelson Gonçalves (1919 - 1998).

Apesar da extensa lista, ela comenta que gostaria de fazer uma parceria com a cantora islandesa Björk (58). A também compositora é um dos nomes mais influentes do cenário musical, já tendo ganhado o Polar Music Prize, prêmio conhecido como o "Nobel da Música".

Ela já lançou 10 álbuns de estúdio e duas trilhas sonoras, em que emplacou sucessos como All Is Full Of Love, Hyperballad e Human Behaviour. A artista segue o ritmo indie e alternativo, e também é atriz, instrumentista e produtora musical.

"Ela tem muito a ver com a minha carreira, acho que seria bem legal", acrescenta Tetê Espíndola. A cantora voltou ao topo das paradas musicais no fim do ano passado, após a ex-jogadora de volêi Márcia Fu (54) cantar o sucesso de 1985 na 15ª edição de A Fazenda.

A música caiu no gosto do público mais jovem, se tornou viral na web e fez Tetê Espíndola alcançar o top 3 de canções mais ouvidas no Spotify do Brasil. No início deste ano, ela encontrou com a ex-atleta no estúdio da CARAS, em um momento repleto de emoção.

CONFIRA O TRECHO DA ENTREVISTA DE TETÊ ESPÍNDOLA À CARAS BRASIL: