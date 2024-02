Márcia Fu e Tetê Espíndola se encontram pela primeira vez; veja momento emocionante

Ex-participante de A Fazenda, Márcia Fu viralizou na web ao cantar Escrito nas Estrelas, canção de Tetê Espíndola, sucesso dos anos 1980

Márcia Fu (54) e Tetê Espíndola (69) se encontraram pela primeira vez nesta sexta-feira, 2. A ex-participante do reality A Fazenda viralizou nas redes após cantar a música Escrito nas Estrelas, sucesso da cantora lançado em 1982.

As duas foram convidadas pela CARAS Brasil para uma entrevista e, sem saber, se encontraram enquanto Márcia Fu terminava sua conversa em vídeo. A cantora invadiu o estúdio e emocionou a jogadora de vôlei, que cantava o sucesso.

"Eu não acredito, eu adoro você. Que linda", disse Márcia Fu, bastante emocionada. "Olha sua música onde está Tetê. Você está feliz comigo?", perguntou. "Muito feliz", respondeu a cantora. "Ela é demais, estou toda arrepiada. É caso do acaso mesmo", continuou a atleta.

"Eu amo essa mulher, você é muito guerreira. Estou muito feliz, que surpresa!", completou a jogadora, que foi a terceira colocada da 15ª edição de A Fazenda. "Tudo tem seu tempo, estou muito feliz", respondeu a artista, que também se emocionou com o encontro.

O vídeo de Márcia Fu cantando o trecho da canção em A Fazenda fez tanto sucesso na internet que colocou a música de Tetê Espíndola no top 3 do ranking das canções mais ouvidas no Spotify no Brasil em dezembro do ano passado.

Na época, a cantora conversou com a CARAS Brasil e contou que ficou empolgada com a repercussão do sucesso, anos depois de seu lançamento. "Me surpreendeu o tanto de pessoas cantando no meu Instagram, achei muito legal como foi pegando fogo", disse ela, que revelou não acompanhar o reality rural na época em que a música explodiu.