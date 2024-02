Taylor Swift surge como personagem icônica de 'Grease' em fotos da infância

Taylor Swift surge como personagem icônica do filme 'Grease' em fotos compartilhadas por Tobin Mitnick, seu colega de palco na infância; confira!

Muito antes de se tornar uma das maiores cantoras da atualidade, Taylor Swift apostou em viver uma personagem icônica dos anos 70 no teatro. Na última quinta-feira, 2, o ator e ex-colega de palco da artista, Tobin Mitnick, resgatou algumas fotos de sua infância ao lado da cantora e surpreendeu seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Tobin compartilhou alguns cliques tirados em 2000, quando estrelou a peça Grease, inspirada no filme de 1978, ao lado de Taylor. Nos registros, a cantora apareceu caracterizada como Sandy, personagem de Olivia Newton-John, com direito até aos mega cachos da atriz.

"Obrigada mãe por desenterrar essas fotos de Taylor Swift e eu harmonizando muito bem em noites de verão vinte e cinco anos atrás do baú", escreveu o ator na legenda da publicação. Nas fotos, ele apareceu como Danny Suko, personagem de John Travolta, enquanto Swift posou em diversos figurinos de Sandy, incluindo a icônica roupa preta da cena final do filme.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tobin Mitnick (@jewslovetrees)

Taylor Swift revela como conheceu o namorado

Em dezembro, Taylor Swift compartilhou detalhes de seu mais novo relacionamento com o jogador de futebol americano, Travis Kelce, astro do time Kansas City Chiefs. Em entrevista à revista Times, a cantora revelou que o atleta ganhou seu coração depois de citar seu nome em seu podcast, o ‘New Heights’.

Em um dos episódios, Travis contou que tentou entregar seu número de telefone para a cantora em uma ‘pulseira de amizade’, seguindo a tradição de trocar os acessórios durante seus shows. Apesar de não ter conseguido flertar pessoalmente com a artista, Travis foi notado: “Eu achei muito corajoso. Começamos a sair logo depois disso. Então, na verdade, passamos um tempo significativo juntos, que ninguém sabia, pelo qual sou grata, porque pudemos nos conhecer”, Taylor contou como conheceu seu amado.

Na sequência, a cantora explicou que só começou a fazer aparições públicas com o amado depois de oficializar o romance: "Nunca seríamos doidos o suficiente para sair em um primeiro encontro assim". Ela ainda falou que eles não se importam com os julgamentos por expor a relação: “Quando digo que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos”, disse a artista;

A artista ainda finalizou com uma suposta indireta ao seu ex-namorado, o ator Joe Alwyn, que não gostava de expor sua relação com a artista. “O oposto disso é que você tem que fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro”, Taylor finalizou a declaração.