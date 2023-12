Assumidíssimos! Taylor Swift revela como conheceu o namorado: "Corajoso"

Taylor Swift abre o jogo pela primeira vez e revela como começou seu relacionamento com o astro do futebol americano, Travis Kelce

Taylor Swift está apaixonada e, desta vez, não tem a menor intenção de esconder seu romance! Foi o que ela contou em uma entrevista para o ‘Times’ divulgada nesta quarta-feira, 6. A cantora, que foi eleita mulher do ano pela revista, finalmente compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com o astro do futebol americano, Travis Kelce.

Durante a entrevista, a loirinha abriu o jogo e confessou que o atleta ganhou seu coração depois de citar seu nome em seu podcast, o ‘New Heights’. Em um dos episódios, Travis contou que tentou entregar seu número de telefone para a cantora em uma ‘pulseira de amizade’, seguindo a tradição de trocar os acessórios durante seus shows.

Apesar de não ter conseguido flertar pessoalmente com a artista, Travis foi notado: “Eu achei muito corajoso. Começamos a sair logo depois disso. Então, na verdade, passamos um tempo significativo juntos, que ninguém sabia, pelo qual sou grata, porque pudemos nos conhecer”, Taylor contou como conheceu seu amado.

Na sequência, a cantora que é conhecida como 'Mastermind' explicou que só começou a fazer aparições públicas com o amado depois de oficializar o romance: "Nunca seríamos doidos o suficiente para sair em um primeiro encontro assim", a cantora rebateu as especulações de que o primeiro encontro teria acontecido durante um jogo do astro.

Ainda sobre o romance, Taylor contou que ela e Travis não se importam com os julgamentos por expor a relação: “Quando digo que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos”, disse a dona da ‘The Eras Tour’.

A artista ainda finalizou com uma suposta indireta ao seu ex-namorado, o ator Joe Alwyn, que não gostava de expor sua relação com a artista: “O oposto disso é que você tem que fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro”, Taylor finalizou a declaração.

"Estou lá apenas para apoiar o Travis. Não fico pensando em se estou sendo mostrada demais e irritando alguns pais e 'héteros tops'."



Vale lembrar que a loirinha esteve no Brasil recentemente, mas sua passagem foi marcada por algumas tragédias. Durante o primeiro show da turnê da cantora no Brasil, realizado em 17 de novembro no Rio de Janeiro, Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos, morreu em circunstâncias trágicas relacionadas ao calor extremo.

Taylor Swift encontrou família de Ana Clara Benevides:

Mãe de Ana Clara Benevides, Adriana Benevides contou que apesar de não ter ido até São Paulo para assistir ao último show da cantora, ela fez questão de enviar um recado a ela. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto da filha Ana Clara, com uma mensagem de Taylor escrita à mão. “Eu te amo, Adriana”, diz o recado.

Adriana contou que Taylor também convidou familiares e amigos da filha para assistirem a um show. Eles tiveram um encontro com a cantora americana antes do espetáculo começar: “A produção da Taylor entrou em contato com a família se disponibilizando a nos levar para assistir o último show da turnê no Brasil”, disse a mãe de Ana Clara.