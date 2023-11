Taylor Swift enviou uma mensagem à mãe de Ana Clara Benevides

Adriana Benevides e familiares de Ana Clara Benevides foram convidados para assistir ao último show da turnê da cantora no Brasil

Taylor Swift enviou uma mensagem para a mãe de Ana Clara Benevides, a fã de 23 anos que morreu durante o primeiro show da turnê da cantora no Brasil, realizado em 17 de novembro no Rio de Janeiro.

Adriana Benevides, contou que apesar de não ter ido até São Paulo para assistir ao último show da cantora, ela fez questão de enviar um recado a ela. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto da filha Ana Clara, com uma mensagem de Taylor escrita à mão. “Eu te amo, Adriana”.

“Ainda não chegou nas minhas mãos, mas sei que ela mandou um bilhete pra mim. Vou guardar com muito carinho, isso encheu o meu coração de alegria, por saber que a minha família foi lembrada”, disse a mãe da jovem ao G1.

Familiares de Ana Clara Benevides e Daniele Menin, a amiga que estava com a jovem quando ela começou a passar mal, assistiram ao show e tiveram um encontro com Taylor após serem procurados pela produção da cantora.

“A produção da Taylor entrou em contato com a família se disponibilizando a nos levar para assistir o último show da turnê no Brasil. Fiquei muito feliz que a Dani pode realizar esse sonho dela, ela não assistiu o show por conta de tudo que aconteceu e agora teve todo suporte e também tirou foto com a Taylor”, continuou ela.

“Eu não tinha condição de ir, ainda é muito difícil pra mim. Sei que a Ana ficaria muito feliz em me ver no show da vida dela, mas eu não tinha condição de realizar esse sonho por ela. Ela sempre falava que era pra eu me cuidar e ser feliz, mas é muito difícil sem ela”, explicou.

Laudo aponta novo detalhe sobre a morte de Ana Clara Benevides

Um novo laudo preliminar trouxe um novo detalhe sobre a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que era fã da cantora Taylor Swift e faleceu durante o show dela no Rio de Janeiro. De acordo com a CNN Brasil, o laudo preliminar informou que a jovem teve pequenas hemorragias no pulmão.

A informação do laudo foi confirmada pela delegada Juliana Almeida à emissora. As hemorragias no pulmão podem ser causadas pelo calor, insolação e desidratação. Porém, a causa da morte de Ana Clara ainda não foi definida pela perícia, já que esperam os resultados de mais exames para entender o que aconteceu com a fã. “Agora é prematuro afirmar que a Ana Clara morreu por hipertermia - excesso de calor. Se tudo der negativo, poderemos chegar a conclusão de que foi por causa do calor”, informou a delegada.