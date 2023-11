Taylor Swift adia show na Argentina por conta de forte chuva: ‘Caótica'

Taylor Swift desembarcou na Argentina se apresentou nesta quinta-feira, 09, para se apresentar com a The Eras Tour

A cantora Taylor Swift desembarcou na Argentina na tarde desta quarta-feira, 08, para realizar três shows da The Eras Tour no país nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Depois de ter se apresentado na quinta-feira, 10, a cantora anunciou nos stories de seu Instagram que teria que adiar o show de hoje por conta do mau tempo.

Ela começou dizendo que apesar de adorar fazer shows na chuva, ela nunca colocaria a vida dos fãs, dos músicos e de sua equipe em risco. "Nos iremos remarcar o show de hoje em Buenos Aires para domingo devido ao tempo estar extremamente caótico. Seria realmente perigoso tentar fazer o show. A boa notícia é que eu vou ficar mais um tempo na Argentina!", concluiu a cantora.

Na noite de ontem, ela cantou no estádio Monumental de Núñes, em Belgrano, e ficou emocionada como o público de mais de 70 mil pessoas a recepcionou: “Este deve ser um dos públicos mais épicos de todos os tempos. Estou muito animada para fazer esse show com vocês, o jeito que vocês dançam e cantam, isso é outro nível, muito obrigado Buenos Aires", disse ela.

essa é a situação do estádio river plate e o motivo da taylor ter adiado o show



nítido que não estaria seguro, alagou nível cardigan experiencepic.twitter.com/dk2zztJsui — nuno 🇦🇷 (@metmidnights) November 10, 2023

E jajá a loirinha chega no Brasil, do dia 17 ao dia 19, Taylor irá cantar no estádio Nilton Santos na capital carioca. A partir do dia 24 de novembro a cantora, que lançou 1989 Taylor’s Version semana passada, onde fará shows até o dia 26. Todos os shows da loira serão precedidos por uma performance da cantora Sabrina Carpenter.

Saiba quais são as exigências de Taylor Swift para seu show na Argentina

De acordo com o jornal argentino Clarín, a loira pediu uma série de itens luxuosos para estarem presentes nos bastidores de seus shows que acontecem na capital da Argentina. Taylor teria pedido 100 garrafas de vinho e 100 de champagne, feito por produtores locais. Ela também exigiu dezenas de potes de sorvete da marca americana Ben & Jerry, que é sua favorita.

Mas o que surpreendeu mesmo foi o resto da lista de desejos. Flores frescas, uma área exclusiva para descanso da artista e cristais Swarovski que estarão presentes no camarim da dona do hit “Blank Space”. Para completar, Taylor ainda pediu 300 garrafas de água pura e com gás, e diversos tipos de comida.