Tarcísio do Acordeon revela quantos quilos já eliminou após a cirurgia bariátrica

Em fase de recuperação da cirurgia bariátrica, Tarcísio do Acordeon revela como foi a decisão de fazer o procedimento: 'Tudo está melhor'

O cantor e músico Tarcísio do Acordeon passou por uma cirurgia bariátrica em março deste ano e está contente com a sua decisão. Ele contou que fez o procedimento cirúrgico para melhorar a sua saúde e já vê o resultado aparecendo em seu corpo. Tanto que ele já emagreceu 25 quilos e também se sente mais disposto no palco .

"Foi totalmente focado na saúde. Eu vi que meu corpo pedia uma melhora. A cirurgia foi muito tranquila e o pós também", disse ele, que completou sobre como está sendo a sua recuperação. "Tem sido bem tranquila, estou me adaptando bem à recuperação, sendo acompanhado pelo meu médico e tomando todos os cuidados necessários. A alimentação está totalmente diferenciada e já sinto as mudanças em meu corpo", disse ele.

"Já perdi 25kgs, as roupas já estão folgadas, sinto uma grande melhora no condicionamento físico, que é o que busquei ao procurar a cirurgia bariátrica. O mais difícil na estrada é comer e o sono. Esses são os mais difíceis de driblar no pós-cirúrgico. Já que não durmo e não tem uma alimentação muito bacana com essa loucura toda", completou.

Ele já está sentindo a diferença no palco também. "Percebi que estou melhor para me apresentar. Para aguentar tantos shows, as viagens, dançar com a galera. São duas horas segurando a minha grande paixão que é o Acordeon. Tudo está melhor", contou.

Nesta semana, Tarcísio do Acordeon lançou o seu novo álbum, chamado Forró Pesado, que tem 21 faixas, incluindo inéditas e regravações. "Cada trabalho que apresento ao meu público é feito com muito carinho. As faixas foram muito bem pensada, as regravações com Kara Véia e Caninana e as músicas do DVD gravado em São Paulo que a galera tem gostado muito. Está literalmente da pesada!", disse ele, que revelou qual é a sua música de trabalho. "Estou apostando muito em “Isso é Vaquejada”, que fala muito sobre a vida de um vaqueiro", contou.

Por fim, ele contou o que os fãs podem esperar dele nessa nova fase da vida. "Um gordinho feliz por fazer o que faz. Ainda mais alegre e cantando muito para todos! Quero chegar no São João agora, em que temos 50 shows, com toda disposição que meu público merece e fazendo o melhor show a cada cidade que vamos passar. Que este álbum seja um sucesso. Amém", concluiu.