Solange Almeida abre o jogo sobre cirurgia de emergência

Solange Almeida revela a verdade sobre o que aconteceu para ter passado por uma cirurgia de emergência e como está sua recuperação

A cantora Solange Almeida revelou detalhes sobre o que aconteceu para ter sido submetida a uma cirurgia de emergência há cerca de 20 dias. A estrela contou que teve uma obstrução no intestino e procurou o hospital. Com isso, ela ficou internada para o procedimento e está em fase em recuperação.

"Estava em casa, foi sem esperar, assim que senti a dor [no abdômen] fui ao hospital, fizeram todos os exames e viram que era cirúrgico. Tinha uma hérnia obstruindo o intestino. Foi uma cirurgia rápida, de 1h30", disse ela em entrevista no site Gshow.

Agora, ela contou que está bem. "Está tudo bem, foi só um susto, voltei há uma semana, agora é só cantar e viver. Fiquei duas semanas em casa e já voltei. Tudo transcorrendo na paz, sem dor. Posso comer tudo, voltei a me alimentar normalmente no sexto dia. Os exercícios retorno daqui a pouco. Já fui para o Pará, andei 5 horas de barco, peguei não sei quantos aviões. Voltei à rotina normal", declarou.

Por fim, a artista revelou que já iniciou a preparação para celebrar seus 50 anos em agosto. "Quero festão! Quero comemorar, convidar os amigos. Já comecei a ver tema, lista de convidados... Quero chamar os amigos que estão comigo há muito tempo, sem essa coisa de biscoitagem de chamar só para dar o que falar, quero meus amigos próximos a mim, meus colaboradores, quem canta comigo na noite. Minha festa vai bombar de amor, de amizade, de sinceridade, quero que todo mundo se sinta feliz e à vontade. Não pode faltar animação, música e muito brilho, vai ser uma festa que vai ter muito brilho, mas ainda não posso dizer, você quer saber demais, já está puxando assunto demais [risos]", afirmou.

Solange Almeida revela planos para engravidar

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 26, a cantora Solange Almeida compartilhou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval deste ano.

"Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível", comentou.

Mãe de quatro filhos - Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther - Solange explica que esse será o primeiro que terá com o empresário Monilton Moura, com quem se casou em 2020. Patrícia ainda relembrou o aborto espontâneo de bebê da cantora com Monilton. "Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando".

"Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar", afirmou.