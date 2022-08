Simone revela os planos de voltar aos palcos após fim da dupla com Simaria

Simone Mendes conta quando pretende voltar a fazer shows e diz que já está pensando no repertório

A cantora Simone Mendes atualizou os fãs sobre os próximos passos de sua carreira musical após o fim da dupla com a irmã, Simaria. Ela contou que já está pensando em como será a sua carreira solo e quer retomar a agenda de shows no mês de outubro.

Simone respondeu várias perguntas dos fãs sobre a sua vida profissional no Instagram. Um fã perguntou: “Quando você vai voltar a cantar?”. E ela respondeu: “Outubro”. Em outro momento, um seguidor quis saber sobre o repertório e ela contou que terá canções inéditas.

Outro seguidor perguntou se ela está com medo da nova fase e a cantora negou. “[Meu coração] está em paz e sem medo. Apenas amo cantar e vou continuar fazer o que amo”, declarou. Por fim, ela respondeu que a decisão pelo fim da dupla foi tomada pelas duas irmãs em acordo.

Simone fala sobre o fim da dupla com Simaria

No domingo, 21, Simone apareceu nos stories do Instagram e comentou sobre o fim da carreira ao lado da irmã, Simaria. Com lágrimas nos olhos, ela contou sobre a irmã. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Por fim, Simone se declarou quase chorando: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

