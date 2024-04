Simone faz convite a Pabllo Vittar após regravação e fala sobre turnê: 'Coisa mais linda do mundo'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Simone Mendes regravação de hit do Forró do Muído por Pabllo Vittar e fala sobre turnê na Europa

Simone Mendes (39) retornou da Europa após uma turnê com ingressos esgotados. Nesta sexta-feira, 5, a cantora se apresentou na Villa Country, em São Paulo, com os seus maiores hits musicais e novas apostas. Antes do show, a cantora recebeu a CARAS Brasil em seu camarim para uma entrevista exclusiva.

Feliz com as conquistas em carreira solo, a artista celebra o carinho dos fãs, promete voltar à Europa e se surpreende ao descobrir que Pabllo Vittar (30) vai regravar São Amores, canção da época em que ela cantava com a irmã, Simaria (41), na banda Forró do Muído.

"Eu acho incrível, a Pabllo é um talento lindo que o nosso Brasil tem, sou muito fã, e saber que ela vai gravar uma canção que fez tanta história e marcou também a minha história é um prazer e eu vou ficar muito feliz", diz a cantora, que descobriu a regravação para o álbum Batidão Tropical Vol. 2 durante a entrevista.

A intérprete de Erro Gostoso aproveitou o momento e pediu uma parceria musical com a dona do hit Pede pra eu ficar lançar uma parceria das duas. "Me chama para gravar com você Pabllo, vamos ficar bêbadas juntas", diverte-se.

Simone Mendes estreou sua carreira solo em janeiro de 2023 emplacando músicas nas paradas de sucesso e conquistando importantes premiações. Em fevereiro, ela fez turnê na Europa e se apresentou em países como Suíça, Portugal e Irlanda. Em conversa anterior com a Caras Brasil, ela conta que foi reconhecida por fãs nas ruas.

"Foi a coisa mais linda do mundo. Soud soud out [ingressos esgotados] como aqui na Villa Country, fiquei muito surpresa de receber o carinho de toda a Europa e em breve estarei de volta porque já tem muita gente querendo me ver novamente. Estou aqui pra fazer a alegria do povo e estou muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha carreira", conclui.