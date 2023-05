Sidney Magal passa mal em show e estado de saúde é atualizado no 'Encontro'

Cantor Sidney Magal teve um pico de pressão no palco em São José dos Campos (SP)

No quadro Bem-Estar do programa 'Encontro', exibido nesta sexta-feira, 25, a jornalista Michelle Loreto trouxe atualizações sobre a saúde do cantor Sidney Magal. Aos 72 anos, o renomado artista passou por um episódio preocupante durante uma apresentação, sendo obrigado a interromper o show e deixar o palco às pressas devido a um mal-estar.

"Ele teve um pico de pressão alta ontem, num show em São José dos Campos, interior de São Paulo. Quando ele sentiu, interrompeu o show, foi atendido por uma equipe médica, depois voltou para terminar a apresentação", contou a jornalista.

"Com aquele bom-humor dele, ele fez até uma brincadeira", contou a profissional. '"Tudo tá bem, inclusive meu sangue, eu vou mostrar que meu sangue ferve por você", disse ele no vídeo do show exibido pelo programa.

"Ficou tudo bem, né? Ainda bem, que bom, Sidney. Então fica aí um alerta aí para você que está ouvindo a gente. É sempre importante saber como está sua pressão, aferir sua pressão pelo menos uma vez no ano. E se você tem pressão alta, tem que fazer o tratamento direitinho", relembrou Michelle.

Veja: