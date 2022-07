Shawn Mendes cancela turnê internacional para cuidar da saúde mental

O cantor Shawn Mendes cancelou todos os shows da sua turnê 'Wonder' para cuidar da saúde mental

Redação Publicado em 27/07/2022, às 13h21

Nesta quarta-feira, 27, o cantor Shawn Mendes (23) usou as redes sociais para anunciar que os shows da Wonder Tour estão cancelados.

No post em seu perfil no Instagram, Shawn falou sobre colocar sua saúde mental e seu estado como prioridade, e prometeu aos fãs, voltar aos palcos quando estiver curado e 100% bem para embarcar em turnê.

"Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo", declarou Shawn.

O cantor também falou que essa decisão veio após conversar com sua equipe e os profissionais da saúde, que acharam melhor Shawn cancelar as datas na América do Norte, Reino Unido/Europa para cuidar da sua saúde mental.

Veja a declaração de Shawn Mendes: