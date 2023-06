Sem camisa, Maluma impressiona com antes e depois de evolução de abdômen

Cantor colombiano Maluma compartilha sequência de fotos e choca internautas com diferença de abdômen trincado

Nesta quinta-feira, 1, o cantor colombiano de reggaeton Maluma usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques para mostrar um pouco da evolução de seu corpo durante o tempo. Agora, o artista ostenta um abdômen mais definido do que antes. Além disso, aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo para seus fãs.

“Como vocês sabem, eu também já estive em uma situação que não era muito favorável. Mas a mensagem que eu quero compartilhar aqui é que eu decidi sair daquele lugar, e me converti em uma versão melhor de mim mesmo (falta muito). Mas, sigo de pé e deixando que minha história motive vocês a mudar a sua”, começou Maluma.

“Eu disse que Don Juan vem aí e que vão me ver como nunca antes viram. Aqui me vejo mais forte do que antes. Muito obrigado por todas as pessoas que me ajudaram neste processo”, completou o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Juan Luis Londoño Arias, mais conhecido como Maluma, é um cantor de reggaeton de 29 anos de idade, nasceu no dia 28 de janeiro de 1994, em Medellín, na Colômbia. Ficou bastante conhecido no Brasil por fazer parcerias com a cantora Anitta. Seu nome artístico é uma junção dos nomes de seus familiares, com as primeiras sílabas de Marlli, sua mãe, Luis, seu pai, e Manuela, sua irmã. Ele é dono de hits como Felices Los 4 e Chantaje, com Shakira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma)



Recentemente, Maluma precisou passar por uma cirurgia delicada e preocupou seus fãs com notícia

Em setembro do ano passado, um dos maiores cantores latinos da geração revelou que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Em seu perfil nas redes sociais, Maluma preocupou os seguidores ao postar uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo o apoio de seus seguidores. “Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, Maluma legendou a publicação e acalmou seus fãs ao demonstrar que estava confiante de que daria tudo certo.