Sandy mostra bastidores de show com Coldplay: "Noite mágica e inesquecível"

A cantora Sandy postou um vídeo mostrando sua preparação para se apresentar ao lado da banda Coldplay e falou sobre a noite especial

A cantora Sandy (40) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 15, para falar sobre um momento muito especial que viveu: sua apresentação com o vocalista Chris Martin (46).

Nesta última terça-feira, 14, ela se apresentou no Estádio do Morumbi, em São Paulo, ao lado da banda Coldplay, que está em turnê no Brasil, e postou um vídeo mostrando sua preparação para o show e também os bastidores de sua apresentação.

"Eu vou cantar com o Coldplay, não vai ter jeito. Aí meu Deus", disse ela no começo da gravação, enquanto se encaminhava para o ensaio. "Olha a pessoa, tremendo", completou a cantora, mostrando as mãos.

Ao compartilhar o vídeo dos bastidores, Sandy falou como se sentiu ao subir no palco com a banda. "Assisti algumas vezes a estas imagens pra tentar processar a noite mágica e inesquecível que eu vivi ontem", confessou.

Em seguida, ela fez um agradecimento ao Coldplay e também ao público. "Por enquanto, só consigo agradecer a todos vocês que me encheram de amor, em especial, aos meus ídolos @coldplay e toda sua equipe, por tamanha generosidade, simpatia, profissionalismo e carinho…", acrescentou.

"Vou guardar num lugar muito especial do meu coração esse sonho que eu jamais tinha ousado sonhar. Aquela noite em que a gente entende (ainda mais!) como é o coração de fã! Call it magic… Call it true…", finalizou.

Sandy chegou a falar sobre sua apresentação após deixar o palco. Nos Stories do Instagram, a cantora apareceu dando um grito de alegria após realizar o sonho de cantar com a banda que tanto admira. "Mãe, eu cantei com o Coldplay! Zerei a vida", escreveu.

Confira a publicação de Sandy sobre o show com Coldplay:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!