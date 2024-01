Salgadinho cai de cima do palco e mostra o machucado em sua perna

O cantor Salgadinho pisou em falso durante um show e levou caiu de cima do palco. Assista ao vídeo da queda e como ficou o machucado

O cantor Salgadinho levou um grande susto no último domingo, 14. Ele sofreu uma queda de cima do palco durante um show na cidade de São Paulo. Ele pisou em falso na frente do palco e caiu no chão.

Rapidamente, a equipe do artista correu para socorrê-lo e uma enfermeira o atendeu no camarim para fazer um curativo em seu machucado. Ele teve apenas um corte na região do joelho na perna esquerda e está bem.

No Instagram, o artista exibiu o vídeo da queda e de sua recuperação. “Quando subi, imaginei que fosse o palco… E aí eu caí de lá de cima”, disse ele, que fez careta na hora de aplicar o remédio no machucado.

Faustão revela que sofreu quedas

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao contar que sofreu duas quedas após durante sua recuperação do transplante de coração. Em entrevista no Programa de Todos os Programas, do R7, ele disse que caiu ao se desequilibrar na hora de entrar no carro.

O comunicador contou que seu coração está ótimo e a queda não teve relação com o transplante, foi apenas o desequilíbrio. “Eu posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. [Caí] duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros… Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas atrapalham na reabilitação com a fisioterapia”, declarou.

Então, ele afirmou que o coração está ótimo. “O coração não dá problema. Não tive rejeição alguma. […] Eu estava um fusca usado e bem usado. Você troca um coração de 73 por um de 35, e o cara era atleta ainda. Agora tem que consertar a lataria, o parachoque…”, brincou.

Além disso, Faustão disse que seu problema cardíaco é genético. "Eu nunca fumei, nunca bebi na vida, uma vida normal. Fiz ginástica no passado. Quando você ve na genética, minha mãe foi até 90, meu pai 93 anos. Eu esqueci do meu avô que morreu aos 40 anos, e pode ser que ele tenha morrido do coração. Por mais que você faça todos os exames, sempre tem o lado da genética”, afirmou ele, e completou sobre já saber que estava com problemas no coração. "Eu já vinha fazendo exames sempre e eu fui levando até quando deu. Vai levando o tratamento, com remédio, até que fala que chegou a hora”.