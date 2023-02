Saiba por que Rihanna decidiu revelar sua segunda gravidez em sua performance no Super Bowl

Uma fonte comentou a um jornal americano sobre o por que de Rihanna anunciar sua segunda gravidez no palco do Super Bowl

Neste último domingo, 12, Rihanna se apresentou no show do intervalo do Super Bowl e surpreendeu os fãs ao anunciar sua segunda gravidez logo após a performance.

Uma fonte próxima à cantora revelou o porquê do anúncio em grande estilo ao jornal americano Entertainment Tonight.

“Ela sabe que foi uma performance inesquecível e é isso que ela queria. Ela adora que a performance também tenha funcionado como um anúncio emocionante para ela e sua família. Rihanna queria passar uma mensagem de empoderamento e mostrar que você pode equilibrar tudo e realizar seus sonhos. Ela se sente tão confiante e agradecida neste momento”, comentou a fonte.

O informante também revelou que um segundo bebê já estava nos planos da artista e seu namorado A$AP Rocky: “Rihanna adora ser mãe e é sua maior conquista na vida. Ela e A$AP sempre quiseram aumentar sua família e ter outro bebê juntos. Eles têm falado sobre expandir sua família há um tempo. Ser mãe é um sonho que se torna realidade para Rihanna e ela se orgulha muito disso”.

De milhões!

O look da performance de Rihanna no intervalo do Super Bowl foi milionário! De acordo com o Page Six, as joias e assessórios da cantora foram avaliados em 1,2 milhões de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões).

Entre as peças estavam um tênis de U$ 360 e um relógio de 72 mil dólares, equivalendo cerca de, R$ 370 mil.