Saiba onde foi o maior show de Madonna; rainha do pop completa 40 anos de carreira em 2023

Para comemorar marco na carreira, Madonna anunciou turnê com hits dos últimos 40 anos nesta terça-feira, 17

Madonna Louise Veronica Ciccone, mais conhecida como Madonna (64) mudou a história do pop e ao longo de seus 40 anos de carreira encantou gerações que formaram uma legião de fãs. Apesar da grande expectativa para os novos shows anunciados nesta quinta-feira, 17, muitos fãs não sabem qual foi a maior apresentação da história da artista.

Em um show da turnê Who's That Girl World Tour, realizada nos anos 1980, ela bateu seu recorde de público. Em uma apresentação no Parc de Sceaux, em Paris, ela juntou mais de 130 mil pessoas para ver sua performance. E o sucesso claramente não parou por aí.

Na década seguinte, nos anos 1990, foi em solo brasileiro que a cantora teve seu seu segundo maior público. Durante a turnê The Girlie Show World Tour, em um único show no estádio do Maracanã, ela reuniu mais de 120 mil fãs para assistir a sua performance, que aconteceu em 6 de novembro de 1993.

Agora, a artista volta a fazer uma turnê para celebrar o marco. A rainha do pop anunciou a Celebration Tour, uma turnê especial que irá relembrar os hits do passado e os maiores sucessos dos seus 40 anos de carreira. Os shows irão passar pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, e ainda não há datas para o Brasil ou américa latina.

Essa é a 12ª turnê da diva, que fazia suspense nas redes para seus fãs. No domingo, 15, ela havia apagado suas redes sociais, sem dar explicações, o que aumentou os rumores de que ela anunciaria uma nova turnê. Seus últimos shows mundiais aconteceram no ano de 2019, na Madame X Tour.

O anúncio dos shows também veio cheio de referências, com uma foto do livro polêmico Sex reencenada e a presença do DJ Diplo e o cantor de rap Lil Wayne, que cantam La Isla Bonita , um dos grandes sucessos da carreira da musa.