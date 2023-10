Saiba o motivo o RBD ter mudado o setlist da turnê

Integrante do RBD se pronuncia sobre mudança na lista de músicas da turnê internacional

Os fãs do grupo RBD, que nasceu na novela Rebelde, ficaram surpresos com uma mudança no setlist da turnê internacional, que chegará ao Brasil em novembro. Os integrantes decidiram tirar um medley com algumas canções da lista de músicas do show por um motivo inusitado.

Há poucos dias, o cantor Christian Chávez revelou em um evento qual foi o motivo da mudança. Ele contou que os fãs que foram ao show do RBD nos Estados Unidos não tiveram uma boa reação durante o medley e, por isso, decidiram cortá-lo do show. O momento cortado do show se chamada Medley Baladas e contava com as músicas Una Canción, A Tu Lado, Quizá e Adiós.

Então, Chavez contou que o momento da música Adiós parecia que o clima do show era de “cemitério" e que a música era “horrível”.

Por enquanto, o RBD não divulgou qual será o setlist que vão apresentar nos shows em solo brasileiro.

🚨 RBD fala sobre retirada do medley baladas da setlist da Soy Rebelde Tour e confirmam que foi por culpa do público pic.twitter.com/WHwvXiLQRt — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) October 18, 2023

Quando começou a turnê RBD 2023?

O grupo RBD se reuniu em 2023 após 15 anos desde que interromperam o projeto. Com a participação de Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí e Dulce Maria, o show está em turnê mundial, chamada Soy Rebelde Tour. Vale lembrar que Alfonso Herrera, que participou da formação original, não quis retomar o projeto ao lado dos amigos.

A estreia da turnê aconteceu no dia 25 de agosto na cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos. O projeto conta com setlist com os sucessos do grupo, palco com estrutura gigantesca, muitos bailarinos e fãs emocionados com o retorno.

A turnê passará por várias cidades nos Estados Unidos, incluindo Nova York, Las Vegas e San Diego, pelo México e também pelo Brasil. Os RBDs chegam ao Brasil em novembro para shows no Rio de Janeiro (nos dias 10 e 11) e em São Paulo (nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19).