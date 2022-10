Rumores apontam que Rihanna comandará trilha sonora de filme da Marvel

Colunista do The New York Time diz que cantora Rihanna estaria de volta e já teria gravado duas músicas para longa-metragem

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 17h19

De acordo com alguns rumores da internet, a cantora Rihanna (34) estaria de volta ao mundo da música! Desta vez, ela teria gravado duas músicas para a trilha sonora do filme da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Após o sucesso do álbum do rapper Kendrick Lamar para o primeiro filme em 2018, a produtora de filmes de heróis decidiu apostar nos vocais da cantora de Barbados para continuar com tudo nas músicas da produção.

Os rumores dizem que a namorada de A$AP Rocky já gravou duas músicas originais para a trilha sonora do filme. Porém, de acordo com o colunista do The New York Times, Kyle Buchanan, ela deve também cantar a faixa dos créditos finais do longa-metragem como seu “retorno triunfal para a carreira da música”.

“Rumores estão voando e eu posso acrescentar a eles: eu ouço há semanas que Rihanna está gravando a música dos créditos finais de 'BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER'. Como você acompanha um clássico como "All the Stars"? Pegando a primeira grande música de Rihanna em anos", disse o jornalista em seu Twitter oficial, mencionando o grande sucesso de Kendrick Lamar com SZA para a primeira parte da trama.

Rumors are flying and I can add to them: I've been hearing for weeks that Rihanna is recording the end-credits song for BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. How do you follow up a classic like "All the Stars"? By snagging Rihanna's first big song in years. — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 17, 2022

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega aos cinemas no dia 10 de novembro deste ano, e conta com o retorno de Ryan Coogler na direção. O filme dará mais ênfase para a personagem de Letitia Wright como protagonista, devido ao falecimento repentino de Chadwick Boseman, que lutava contra um câncer.

Morre aos 42 anos Chadwick Boseman, herói do filme Pantera Negra

Chadwick Boseman, conhecido por viver o personagem de Pantera Negra, da Marvel, faleceu após lutar contra um câncer no cólon. As informações foram publicadas no Instagram do ator.

“É com imenso pesar que confirmamos o falecimento de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon no terceiro estágio em 2016, e batalhou com a doença durante os últimos quatro anos, enquanto ela se desenvolveu para o quarto estágio”, começava a nota.

“Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou apesar de tudo e trouxe muitos dos filmes que vocês amaram tanto. De Marshall a Da 5 Blood, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom e muitos outros, todos foram filmados durante e em meio de incontáveis cirurgias e quimioterapia”. É o longa da Marvel não ficou de fora da homenagem. “Foi a honra da carreira dele ter dado vida ao Rei T’Challa em Pantera Negra”.

“Ele morreu em sua casa, com sua esposa e família ao seu lado. A família agradece pelo amor e orações e pede que vocês continuem respeitando sua privacidade durante esse tempo difícil”, completaram.