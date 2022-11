Rouge se reúne para apresentação e integrantes são acusadas de retornar por dinheiro

Internautas se revoltam com anúncio de retorno do grupo Rouge e acusam as integrantes de se reunirem apenas por dinheiro

O grupo icônico dos anos 2000, Rouge, formado por Fantine Tho (43), Luciana Andrade (44), Aline Wirley (40), Li Martins (38) e Karin Hills (43), anunciou no começo do mês de novembro o retorno da formação original da banda, para uma apresentação especial, que acontecerá no dia 10 de dezembro, no Rio de Janeiro. O grupo viralizou depois de participar do reality 'Popstar', do SBT, no ano de 2002.

E apesar de proporcionar muita felicidade para quem acompanhou a criação, o início, o fim e alguns retornos da girlband, esse anúncio também estimulou algumas suposições sobre o motivo por trás desse retorno repentino. Uma seguidora de Fantine comentou no anúncio: “Fantine responde: Que o dinheiro prevaleça”, outro disse: “Para se suportarem é porque a grana está curta. Faz parte, né? Não está fácil para ninguém.” A cantora não saiu por baixo, e respondeu a cada comentário com uma resposta afiada.

Um seguidor, dessa vez de Li Martins, escreveu: “Se elas se odeiam, para que se juntar? O que as pessoas não fazem por dinheiro. E ainda vem falar que é para celebrar a data ou que é presente para os fãs.” Li também fez questão de responder a alfinetada.

Esses comentários, feitos pelos seguidores, até fazem algum sentido. Já que, recentemente, algumas integrantes vieram a público e revelaram algumas brigas internas que aconteciam nos bastidores.

Em entrevista no podcast Vênus, a cantora Fantine, revelou que não tem uma boa relação com Luciana Andrade desde a época do grupo e que elas tiveram problemas e não são amigas hoje em dia. “Nunca me dei bem com ela. Não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem”, declarou.

No mesmo podcast, Karin também desabafou: “Quando era bom, era muito bom. Eu sinto saudade de harmonizar com elas, foi muito tempo juntas. Não tenho vontade de trabalhar com elas mesmo. Pontualmente trabalharia com algumas, de vez em quando, porque as pessoas juntaram a gente e somos muito diferentes. Eu consigo transitar entre todas elas, até na briga delas me chamavam para mediar. Eu sofri muito, não podia tomar partido”, falou sobre os desentendimentos entre Fantine e Lu Andrade.