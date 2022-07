Fantine, do Rouge, fala de colega do grupo: 'Nunca me dei bem'

Fantine, do Rouge, entrega relação complicada com outra cantora do grupo e que não são amigas hoje em dia

Publicado em 27/07/2022

A cantora Fantine, que fez parte do grupo Rouge, revelou que não tem uma boa relação com Luciana Andrade desde a época do grupo. Em entrevista no podcast Vênus, ela revelou que elas tiveram problemas e não são amigas hoje em dia.

“Nunca me dei bem com ela. Não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem”, declarou ela, e completou: “Me incomoda esse posicionamento vitimizado: 'ah, só ela não gosta de mim, eu sou um anjo'. Não é, cara. Desculpa”.

Fantine relembra assédio nos bastidores de reality show

Fantine ainda relembrou quando participou do The Voice holandês e foi vítima de assédio nos bastidores. Ela contou que enfrentou problemas com seu técnico. “Passando no corredor, vem agarra e dá um beijo na boca”, disse ela, que ainda revelou que falou com ele, mas não funcionou. Ela teve uma crise de choro nos bastidores e foi eliminada pouco depois.

