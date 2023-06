Rodolffo vira assunto ao exibir suas pernas finas: 'Só sabe malhar braço'

Sertanejo e ex-BBB Rodolffo viraliza nas redes sociais ao aparecer com as pernas finas em imagem no salão de beleza

O cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo (34) deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 1, por causa de suas pernas finas. O artista mostrou uma imagem no salão de beleza e o ângulo não favoreceu os seus membros inferiores. Tanto que os internautas não perdoaram e fizeram comentários sobre as pernas do cantor.

Na imagem, ele surgiu de bermuda enquanto estava sentado na cadeira do salão e as pernas ficaram em evidência. Assim, alguns internautas questionaram se ele treina as pernas na academia e outros até duvidiram se a imagem é verdadeira.

“Só pode ser montagem, meu Deus”, disse um internauta. “Não é possível que essa foto é real, deve ser ângulo”, declarou outro. “Homem só sabe malhar braço e esquece das pernas”, afirmou mais um.

Pouco depois da repercussão, Rodolffo apareceu em um registro na academia fazendo o treino das pernas na cadeira adutora.

🚨 VEJA: Rodolffo (BBB 21) chama atenção por falda de treino para as pernas, em nova atualização para seu Instagram. pic.twitter.com/KBHEYj6CGD — POPTime (@siteptbr) May 31, 2023

Rodolffo rebate críticas após aparecer mais magro

O cantor Rodolffo Matthaus (34) usou as redes sociais para se pronunciar após os fãs notarem a mudança em seu corpo. O sertanejo falou pela primeira vez após repercussão de vídeo em que aparece dançando com o corpo mais magro. Os fãs do artista ficaram preocupados após o ex-BBB surgir sem camisa e chegaram a cogitar possíveis problemas de saúde.

Usando os stories do seu Instagram, Rodolffo surgiu na academia, ao lado de seu personal trainer Claudson, e mostrou que a transformação no físico se deve aos exercícios. "O povo está incomodado demais comigo. Vou ter que... ó [pegar pesado]. Vai dar certo", disse ele, e completou: "Explica pro povo como é que é o negócio". O profissional afirmou que em três meses Rodolffo surgirá diferente. "O homem voltou", finalizou Claudson.