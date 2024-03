Roberto Carlos faz rara aparição com o neto e os fãs elogiam a beleza do rapaz

O cantor Roberto Carlos surge abraçado com o neto, que é filho de Dudu Braga, em nova foto e agita as redes sociais

O cantor Roberto Carlos compartilhou uma foto inédita nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 1º, ele apareceu com um dos seus netos, Gianpietro Braga, que é filho de Dudu Braga.

Os dois apareceram abraçados nos bastidores de um show. “Recentemente compartilhamos uma foto de Roberto Carlos ao lado de sua neta Giovanna. Agora, quem aparece por aqui é Gianpietro, também neto de RC”, informou a equipe dele na legenda.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza do rapaz. “Ele é lindo”, disse um seguidor. “Lindo demais! Parabéns pelo neto”, afirmou outro. “Bonito, lembra o Dudu”, declarou mais um.

Vale lembrar que o pai de Gianpietro, Dudu Braga, faleceu em setembro de 2021 em um hospital de São Paulo, aos 52 anos. Ele faleceu em decorrência de um câncer irreversível. Ele estava lutando contra a doença no peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava casado com Valeska há 17 anos e deixou três filhos: Laura, fruto da relação com Valeska, e Giovanna e Giapietro, de relação anterior.

Roberto Carlos lamentou a morte de funcionária

O cantor Roberto Carlos falou pela primeira vez sobre a morte de Carminha, sua amiga e ex-secretária. Em um post nas redes sociais nesta terça-feira, 26, ele contou sobre a despedida para ela, que faleceu aos 83 anos no dia 23 de setembro de 2023 após lutar contra o Alzheimer.

Ele escreveu uma mensagem carinhosa para se despedir dela publicamente e relembrou os vários anos de dedicação dela ao trabalho ao seu lado.

"Tudo o que eu possa falar de maravilhoso sobre Carminha não será suficiente diante do que ela é e será sempre. Ela não tinha limites para fazer o melhor para mim. Me protegendo, me defendendo, me ajudando em tudo independente de hora, dia e lugar. Ela estava sempre comigo. Meu anjo da guarda durante todos esses anos. Carminha, meu anjinho da guarda, te amo e vou te amar e te agradecer sempre por tanta dedicação e tanto amor. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém!", disse ele.