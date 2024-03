Roberta Miranda prepara projeto com regravação de clássico do brega: 'Pediram'

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberta Miranda revelou spoiler de novo projeto musical e destacou participação especial de fãs

Depois de sete anos sem lançar nenhum DVD, Roberta Miranda (67) está prestes a divulgar novidades para os fãs. Em entrevista à CARAS Brasil, musa do sertanejo revelou que logo estará gravando um grande projeto o qual deve homenagear grandes nomes da música brasileira, como Reginaldo Rossi (1944 - 2013).

"Estou há dois meses trabalhando em cima do meu novo projeto. Vamos fazer agora a parte da filmagem, é um projeto maravilhoso para a venda de shows. Já vendi esse projeto para Salvador e agora para Minas Gerais. É um projeto que já estamos negociando [shows] para o público jovem que está comigo", diz.

Intitulado como Infinito, o projeto audiovisual conta com canções que viraram clássicos nos mais diversos ritmos. Segundo a artista, o setlist foi composto majoritariamente com pedidos dos fãs, que sonhavam em ouvir algumas músicas em sua voz.

"Eu lido com uma média de 70, 80 mensagens diariamente no direct do meu Instagram. Aí pediram Garçom (musica de Reginaldo Rossi), mas tem outras canções", revela ela, que completa: "Estamos esperando as editoras darem o aval para a gente gravar. Mas eu tenho mais de 800 canções, se não não chegarmos nesse acordo de cavalheirismo, eu ponho as minhas músicas, não tem problema nenhum".

Dedicada aos lançamentos, ela adianta que preparou um arranjo mais moderno para a música do saudoso Reginaldo e ainda dá um novo spoiler. "Fiz questão de colocar diferenciado, pra gente dançar. Mas tem muita música aí, também tem Bruno e Marrone, com Dormir na Praça, que também é maravilhoso", revela.

Ainda durante o bate-papo, Roberta comentou sobre o significado do nome do projeto, o qual é uma homenagem ao número oito, o qual ela gosta bastante. "Eu sou uma pessoa que pesquisa e fiquei fascinada por todos os motivos no que significa esse número. É da sorte, de prosperidade", explica.

Ainda sem data marcada, a gravação deve acontecer apenas com a presença de fãs da cantora. "Era para ser feito numa grande casa, mas eu resolvi, junto com a minha equipe, fazer isso fechado, privado. Vou convidar os meus fãs para estarem comigo", finaliza.

