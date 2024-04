Roberta Miranda mostra camarim e revela como funciona sua alimentação: 'Fome de leão'

Em entrevista à TV CARAS, Roberta Miranda explica os bastidores antes de subir ao palco para a gravação de seu novo DVD, Infinito

Considerada a rainha do sertanejo, Roberta Miranda (67) recebeu a TV CARAS em seu camarim antes da gravação de seu novo DVD, Infinito. Em entrevista, a artista contou como funciona sua alimentação antes do subir ao palco e ainda recebeu Gustavo Mioto (27).

Roberta Miranda explica que, antes de subir ao palco, costuma fazer uma refeição mais leve, com frutas e água . "Já jantei, agora ela [a alimentação] é básica. Tem mais frutas para entrar e água tônica. Agora não bebo gelado, é a hora de me preservar, faço vocalismo."

"A comida é muito light, tenho que comer duas horas antes para cantar. Depois, então, tenho uma fome de leão. Aí bora com arroz, feijão e batata frita [risos]", completa a artista, que gravou seu novo DVD no início de abril, em uma casa de shows em São Paulo.

Leia também: Roberta Miranda avalia Luísa Sonza no sertanejo e diz que artista 'ama loucamente'

O novo projeto da artista conta com duas participações especiais, Luísa Sonza (25) e Gustavo Mioto. Miranda conta que o cantor sertanejo escolheu a música com a qual faria participação no DVD, e ela ainda diz que os dois combinaram tudo em uma troca de mensagens.

"A gente já está batendo através do zap nossas vozes, e ele canta maravilhosamente bem", diz a rainha do sertanejo. Também em entrevista à TV CARAS, Mioto aproveita para elogiar a trajetória de Miranda e assegura que ela abriu portas para toda uma geração de novos artistas do gênero musical.

"A importância da Roberta na minha vida é a mesma para qualquer cara do sertanejo, que é criar uma nova linha do tempo [no estilo musical]", diz o artista, pouco antes de subir ao palco. "Basicamente vemos quem plantou a semente das árvores que vemos hoje."

CONFIRA A ENTREVISTA DE ROBERTA MIRANDA NA ÍNTEGRA: