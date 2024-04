Gustavo Mioto revela como conheceu Roberta Miranda: 'Do jeito que veio ao mundo'

Roberta Miranda gravou novo DVD e contou com a participação de artistas como Gustavo Mioto, que revelou à CARAS Brasil como conheceu a cantora

Considerada a Rainha da Música Sertaneja, Roberta Miranda (67) gravou, na última quinta-feira, 11, o novo DVD intitulado Infinito. Em uma casa de espetáculos de São Paulo, ela contou com a participação de artistas como Gustavo Mioto (27). Em entrevista a CARAS Brasil, ele revelou como conheceu a cantora e compositora. Sem deixar escapar nenhum detalhe, Mioto relembrou a situação, bastante inusitada. “Do jeito que veio ao mundo”, declara.

Ao lado de Roberta, nos bastidores do show, o artista contou como a conheceu. Para ela, não foi de um jeito muito bacana. "É muito ruim (a história). Terrível!", diz a cantora, sorrindo. "A história é maravilhosa! Eu acho a história maravilhosa! (risos). A Roberta me viu guri, nos bastidores da minha vida, pois sempre vivi no meio, mas passar a ter um contato, assim, eu diretamente com a Roberta, foi por conta de uma foto, que ela postou totalmente nua, do jeito que veio ao mundo, do jeito que a gente adora ver a Roberta, e só com o chapéu tampando", relembra.

"Ela postou isso no Twitter, eu estava bem ativo no Twitter. Aí, o Danilo Gentili retuitou essa foto, falando: 'Já descasquei várias vezes por causa dessa foto aqui. Aí, me senti excluído dessa conversa. A Roberta falou: 'Não. Então, vamos organizar aqui'. Todos os dias, às 11 horas da noite em ponto, a gente se juntava para homenagear a Roberta, todos os adolescentes em casa, no banheiro. Aí, retuitei isso e falei: estou dentro. Às 11 horas em ponto, estava lá eu, fielmente, todos os dias. A gente começou a se falar, se encontrou num show e outro, e assim foi indo", emenda Mioto.

Segundo o cantor, participar da gravação do DVD de Roberta Miranda foi inacreditável. "Falei sobre isso durante as minhas passadas da música, que vinha ouvindo e tal, o por que, né? Podendo chamar qualquer pessoa e ela me chamou para cantar, fiquei muito honrado. É muito louco o meu trabalho, comparado com o da Roberta, era criança ainda. Então, estou muito honrado (...) poder somar com a minha voz, com o meu trabalho. Fico muito feliz que eu tenha sido escolhido", ressalta.

Gustavo Mioto abraça Roberta Miranda na gravação do DVD da cantora - Foto: Manu Scarpa/ Brazil News

PARCERIA EM VÁ COM DEUS

O artista ainda deu detalhes sobre a parceria no clássico Vá Com Deus. "Foi a regravação de uma música que eu adoro. Ela mandou um repertório de opções que eu poderia escolher. A que mais me surpreenderia ver no palco, Gustavo Mioto e Roberta Miranda, seria essa música, a que mais vai impactar. Várias pessoas já regravaram com ela essa música, é um sucesso estrondoso com a Roberta já, e vai ser uma responsa pegar esse sucesso da Roberta de muitos anos e colocar a minha voz ali", fala. "Ele está lindo, canta maravilhosamente bem", salienta a cantora.

Em Infinito, Roberta Miranda contempla canções inéditas, sucessos de outros artistas com novas roupagens e regravações de músicas próprias, atendendo aos pedidos enviados pelos fãs nas redes sociais. Clássicos como Majestade,o Sabiá e um medley de Sol da Minha Vida e Vá Com Deus.

No Instagram, a artista falou sobre a noite especial e agradeceu as pessoas envolvidas no projeto. "Quero agradecer a todos. Que lindo esse projeto, muita gente envolvida. Esse DVD que eu estava quase oito anos sem gravar. Obrigado aos meus convidados maravilhosos, Luísa Sonza e Gustavo Mioto. Meus fãs queridos que vieram de parte do Brasil. Meu Deus, muita gente. Atendi os meus fãs, atendi a imprensa. Cheguei quase quatro horas da manhã. Exausta, mas muito feliz", escreveu ela, na ocasião.