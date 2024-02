Rihanna volta aos palcos em pré-casamento de bilionário indiano

Afastada da música há anos, Rihanna volta aos palcos para se apresentar no pré-casamento de um bilionário indiano; saiba o valor do show!

Afastada dos palcos há anos, a cantora Rihanna fará retorno triunfal para a música em show privado. Segundo a revista GQ India, a artista irá ser atração do pré-casamento de Radhika Merchant e Anan Ambani, filho de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia.

De acordo com o veículo, a celebração se iniciará nesta sexta-feira, 1, e terá três dias de festividades na cidade de Jamnagar, na Índia. O evento, no entanto, acontecerá muitos meses antes do casamento oficial. A cerimônia será realizada apenas em 12 de julho, mas o casal decidiu celebrar sua união desde já.

Para conseguir a presença de Rihanna na festa, os noivos desembolsaram entre US$ 1,5 milhão e US$ 8 milhões (cerca de R$ 7,4 milhões e R$39,7 milhões) como cachê da artista . A cantora não faz um show longo desde 2016, quando finalizou a turnê de seu último álbum lançado, o ANTI. Desde então, ela somente fez uma apresentação pública no Super Bowl de 2023.

Relembre a última apresentação de Rihanna

Em fevereiro de 2023, Rihanna fez uma grande apresentação no show de intervalo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano. Durante seu grande retorno aos palcos, a cantora cantou vários hits e ainda aproveitou para anunciar a gravidez de seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky.

Para a noite especial, ela escolheu um look todo vermelho e deixou em destaque a barriga saliente, revelando a sua nova gestação. Ela fez um carinho na barriga e deixou o zíper da roupa aberto para mostrar a barriga. Com esta revelação, ela se tornou a primeira mulher grávida a se apresentar no intervalo do Super Bowl.

Durante o show no Super Bowl, Rihanna cantou músicas como: B-Better Have My Money, Pour It Up, Rude Boy, We Found Love, Work, Where Have You Been, Diamonds e Umbrella.