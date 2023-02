Rihanna dá detalhes sobre sua performance no intervalo do Super Bowl: “Desafio”

A cantora Rihanna revelou detalhes dos bastidores de sua performance no intervalo do Super Bowl que acontece ainda esta semana

Nesta quinta-feira, 9, Rihanna detalhou para jornalistas sobre sua apresentação no intervalo do Super Bowl que acontece neste próximo dia 12 nos Estados Unidos.

A cantora revelou ao site TMZ que preparou várias músicas para a apresentação especial: “O setlist foi o maior desafio. Maximizar 13 minutos. O show é uma celebração do meu catálogo da melhor forma que poderíamos ter feito. Só tem 13 minutos, então tem que espremer 17 anos de trabalho em 13 minutos. Algumas músicas tivemos que deixar de fora por causa disso, mas acho que fizemos um bom trabalho”.

“Provavelmente há cerca de 39 versões do setlist agora. Toda pequena mudança conta, se eu quero tirar ou adicionar alguma coisa, seja um som ou uma música inteira. Toda vez que faço uma mudança, algo que tem que ser atualizado”, ainda comentou a diva pop.

A artista ainda revelou estar mais seletiva em novos trabalhos, muito por conta do seu filho, que nasceu em maio do ano passado: “Trabalho sempre vai roubar seu tempo com seu filho. Quando falo sim para alguma coisa, tem que valer a pena. Por mais assustador que seja, porque estou afastada dos palcos há sete anos, é emocionante. É importante fazer isso esse ano, é importante para a representatividade, é importante para o meu filho ver. É um longo caminho de casa, uma bela jornada, eu nunca teria imaginado que chegaria aqui”.

Vem aí?

Nesta última quarta-feira, 8, o jornalista José Norberto Flesch anunciou em suas redes sociais que Rihanna virá para o Brasil ainda este ano.

A cantora fará shows em terras brasileiras entre setembro e outubro, disse o jornalista. Além disso, rumores na internet preveem que a cantora anunciará uma nova turnê após seu show no Super Bowl.