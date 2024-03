Rihanna canta funk em seu retorno aos palcos em casamento bilionário

Após anos afastada dos palcos, Rihanna canta funk em seu show especial para casamento bilionário de herdeiro indiano; confira os vídeos da apresentação!

A cantora Rihanna fez seu grande retorno aos palcos nesta sexta-feira, 1, após anos afastada dos shows. A artista fez uma apresentação especial no pré-casamento de Radhika Merchant e Anan Ambani, filho de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia.

A cantora subiu aos palcos do evento privado e cantou seus maiores hits para os convidados do casal. Para a ocasião, ela apostou em um longo vestido verde brilhante, com uma grande fenda na perna e babados na altura da coxa, que foi complementada com uma calça rosa. Em algumas músicas, Rihanna ainda apareceu com um boné decorado com um véu rosa.

Em sua apresentação, a artista trouxe várias canções que estiveram na setlist do Super Bowl, sua última apresentação pública, realizada em 2023. Entre elas estão: B*tch Better Have My Money, Diamonds, Pour It Up, We Found Love, Work, Birthday Cake e outros. Rihanna ainda trouxe remix de funk da música Rude Boy, levando o ritmo brasileiro para a Índia.

Confira os vídeos:

RIHANNA DANÇANDO RUDE BOY REMIX DE FUNK NA ÍNDIA pic.twitter.com/UpkeT12AK7 — ryck ☆ (@ryckfenty) March 1, 2024

SHOW DA RIHANNA COMPLETO OU QUASE 😭 pic.twitter.com/Iwqi9Mv8jZ — ryck ☆ (@ryckfenty) March 1, 2024

Não ironicamente Rihanna canta "Bitch Better Have My Money" em casamento de bilionários na Índia. pic.twitter.com/zBaAC1cZ3A — BCharts (@bchartsnet) March 1, 2024

Após ficar encostada pelo INSS, Rihanna volta a seu cargo de cantora performa seu hit "Diamonds" no casamento de bilionários na Índia. pic.twitter.com/8JhO6U2irl — BCharts (@bchartsnet) March 1, 2024

rihanna precisa voltar a fazer turnê pra ontem, a mulher arrasa e é a maior hitmaker por anos, não entra na minha cabeça que ela simplesmente deixou isso de lado https://t.co/AI6Km9UHxZ — BRENDON 𐚁 (@brendongomes__) March 1, 2024

que lindo o reencontro da rihanna com um palco 😭 pic.twitter.com/lCI0GvDTQW — matheus (@whomath) March 1, 2024

Saiba qual é o cachê de Rihanna para o casamento

Segundo a revista GQ India, que está cobrindo o pré-casamento de Radhika Merchant e Anan Ambani, a união terá três dias de festividades na cidade de Jamnagar, na Índia. O evento, no entanto, acontecerá muitos meses antes do casamento oficial. A cerimônia será realizada apenas em 12 de julho, mas o casal decidiu celebrar sua união desde já.