Quem são as mulheres mais ricas da música no ano de 2023; veja lista

Dona do topo da lista divulgada pela Forbes de mulheres mais ricas da música acumula fortuna bilionária

A revista conceituada Forbes revelou uma lista das mulheres mais ricas do mundo. Dividida em áreas, a música impressionou com a dona do topo do ranking tendo uma fortuna bilionária! A cantora barbadiana Rihanna (35) ocupa a primeira posição, com uma fortuna avaliada em mais de US$ 1,4 bilhão, somente aos 35 anos de idade.

O segundo lugar, claro, não poderia ser de outra. A cantora do momento, que cada vez mais acumula fãs ao redor do mundo, Taylor Swift, ostenta uma fortuna de US$ 740 milhões. Logo em seguida, as ícones da música, Madonna e Beyoncé aparecem ocupando as próximas posições, com pouco menos de US$ 600 milhões.

Já as últimas posições são ocupadas por Céline Dión e Dolly Parton, que acumulam uma fortuna de pouco menos de US$ 500 milhões. Na lista geral criada pela Forbes, Rihanna está apenas na 20ª colocação, enquanto Taylor ficou em 34ª, Madonna em 45ª, Céline em 56ª e Dolly em 59ª.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)



Nome do filho de Rihanna é revelado

Por falar na cantora Rihanna (35), recentemente foi divulgado que ela escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky (34). O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop. O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre. Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.