Quem é o novo affair de MC Cabelinho? Cantor deu beijão em rapper ao vivo

Após término conturbado com a atriz Bella Campos, MC Cabelinho surpreendeu ao assumir novo relacionamento com cantora em programa de televisão

O cantor MC Cabelinho causou na última segunda-feira, 27, ao confirmar os rumores de um novo affair após seu término com a atriz Bella Campos. Ao vivo durante o ‘TVZ’, no Multishow, o funkeiro trocou um beijão com uma das promessas do rap feminino, a cantora Yasmin Pinto, mais conhecida no cenário musical como Slipmami.

Cabelinho já tinha dado indícios de um suposto relacionamento ao posar ao lado da cantora nas redes sociais em algumas ocasiões, mas o cantor pegou os fãs de surpresa com a demonstração de afeto pública durante o programa. Apesar da troca de carinho, o artista fez questão de deixar claro que o affair não virou namoro.

“Amizade colorida, pegou a visão? Nosso trabalho vai vir sempre em primeiro lugar, e a gente está se conhecendo", ele disparou ao ser questionado sobre o suposto relacionamento. Slipmami também foi questionada se seu coração já tinha um novo dono, mas o cantor se adiantou e respondeu por ela: “Ela está se amando”, disse.

EITA! MC Cabelinho e a Slipmami aos beijos 🗣 pic.twitter.com/z86TJTNTgV — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) November 27, 2023

Quem é Slipmami?

Aos 23 anos, Yasmin Pinto, conhecida como Slipmami, desponta como uma promessa do rap nacional. Com números impressionantes em suas redes sociais e plataformas de streaming, a artista conquista atenção com suas letras de rap afiadas e performances ousadas, consolidando seu sucesso na cena musical nacional assim como o funkeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por aka Malvadeza (@slipmami)

O término de MC Cabelinho e Bella Campos:

Durante a atração, Slipmami e Cabelinho ainda revelaram que iriam para casa juntos, onde o cantor morava com Bella Campos. Vale lembrar que esse é o primeiro affair que ele assume desde a separação conturbada com a atriz em agosto deste ano. O namoro chegou ao fim depois de uma suposta traição do artista.

Cabelinho e Bella estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado. Eles tinham seus nomes tatuados em homenagens, moravam juntos e planejavam subir ao altar. Desde a separação, que não foi amigável, eles trocaram algumas farpas nas redes sociais.

Embora não tenha assumido um novo relacionamento após o término com o cantor, Bella teria sido flagrada aos beijos com o ator Caio Manhente recentemente. Eles foram colegas de elenco na novela da Globo, ‘Vai na Fé’, em que interpretaram os irmãos 'Jennifer' e 'Rafa'; saiba mais sobre o suposto affair de Bella Campos.