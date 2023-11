Conheça Caio Manhente, ator da Globo apontado como affair de Bella Campos

Bella Campos teria sido flagrada em momento íntimo com Caio Manhente; saiba tudo sobre o ator da Globo que ganhou o coração da artista

O ator Caio Manhente se tornou alvo curiosidade após ser apontado como o novo eleito da atriz Bella Campos. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela teria sido vista aos beijos com o artista em um evento. O jornalista, inclusive, divulgou um vídeo em que o possível casal aparece trocando carinhos em um momento íntimo.

Apesar do affair ter sido divulgado nesta sexta-feira, 10, Bella e Caio já se conhecem há algum tempo! Isso porque eles foram colegas de elenco na novela da Globo, ‘Vai na Fé’, em que interpretaram os irmãos 'Jennifer' e 'Rafa'. No entanto, esse não é o único marco na carreira do rapaz, que acumula sucessos em sua trajetória profissional.

Caio Manhente se tornou 'figurinha carimbada' na Globo:

Em entrevista para a AnaMaria Digital, Caio revelou que seu desejo de atuar surgiu ainda na infância, quando participou das gravações de um DVD de simplesmente um dos maiores ícones da televisão brasileira, Xuxa. Desde então, ele se jogou no mundo da atuação e passou a emendar um sucesso atrás do outro.

Nas telinhas da Globo, Caio estreou na série ‘Casos e Acasos’ aos oito anos. Ao longo de sua trajetória, o rapaz consolidou sua presença em novelas como ‘Viver a Vida’, ‘Cordel Encantado’ e ‘Boogie Ooogie’. Em 2018, conquistou destaque interpretando 'Guilherme' na novela ‘O Sétimo Guardião’ e, neste ano, alcançou prestígio em ‘Vai na Fé’.

Já no cinema, Caio causou ao protagonizar uma cena de sexo com a atriz Carol Castro quando tinha apenas 17 anos no filme 'Veneza', que foi dirigido por Miguel Falabella. Apesar da tensão, o ator revelou que “foi uma cena como qualquer outra", em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Na vida pessoal, Caio colocou um ponto final em seu relacionamento de três anos com a atriz Maria Clara David em abril deste ano. Em conversa com o podcast ‘Papo de Novela’, ele abriu o coração sobre a separação: "Acontece, acontece, galera. A gente ficou amigo, não apagou foto. Está tudo certo”, disse o ator, que mantém registros com a ex-namorada em seu perfil no Instagram.

Bella Campos terminou namoro recentemente:

Vale lembrar que Bella também terminou seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho no final de agosto deste ano, depois que surgiram boatos de uma traição do cantor. Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado e tinham planos para subir ao altar.

Mas ao contrário de Caio e Maria Clara, Bella e Cabelinho não terminaram de forma amigável e trocam algumas indiretas nas redes sociais. Durante um de seus shows, o ex-namorado da atriz soltou uma declaração ousada sobre as mulheres com quem já se relacionou e polemizou na internet cerca de três meses após o término.