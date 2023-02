Quando foi o último show da Beyoncé no Brasil? Relembre como foi a última apresentação da cantora

Há 10 anos, Beyoncé se apresentou no Rock in Rio e mais quatro cidades brasileiras

Para a alegria dos fãs de pop, Beyoncé (41) anunciou uma nova turnê mundial nesta quarta-feira, 1, para a divulgação de seu novo álbum, Renaissance. Porém, os fãs brasileiros da cantora norte-americana se surpreenderam ao ver que o Brasil não está nas primeiras datas das apresentações da artista.

Os shows irão começar em 10 de maio, e o primeiro acontecerá em Estocolmo, na Suécia. A turnê se estenderá com outras apresentações pela Europa e também Estados Unidos, sendo que a última data é dia 27 de setembro, com um show em Nova Orleans, cidade localizada no estado de Louisiana, que já foi citado na canção Formation, grande sucesso da artista.

E, justamente em setembro, irão fazer 10 anos que Beyoncé não vem ao Brasil. Na ocasião, ela se apresentou nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Rio de Janeiro, no palco do Rock in Rio daquele ano. A artista marcou os fãs ao dançar o funk Passinho do Volante e tentar dançar o Quadradinho em cima do Palco Mundo.

Na época, ela rodava o mundo com sua turnê The Mrs. Carter Show, que tinha sucessos como Run the World (Girls), If I Were a Boy, Baby Boy e Diva. Os primeiros shows da diva do pop em solo brasileiro aconteceram três anos antes, em 2010, quando ela passou pelas cidades de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Ela divulgava a I Am Tour, turnê do seu terceiro álbum de estúdio, I Am… Sasha Fierce. Segundo o site oficial do fã clube da artista no Brasil, a turnê passou por mais de 100 países e atraiu mais de 1,8 milhão de pessoas para curtir as apresentações da cantora. Na época dos shows no país, ela afirmou que o público brasileiro tinha sido um dos mais queridos.

CANTORA USA LOOK MILIONÁRIO PARA MARCAR VOLTA AOS PALCOS

A Queen Bey decidiu compensar os quatro anos sem fazer shows e usar toda a riqueza em um só espetáculo. A cantora vestiu R$ 38 milhões em joias em sua apresentação no último sábado, 21, em Dubai.

Segundo o jornal Page Six, a artista pode ter recebido R$ 133 milhões para cantar por uma hora no hotel Atlantis The Royal. Em um outro traje, a cantora surgiu lindíssima com uma criação amarela feita somente para ela pelo Atelier Zuhara, de Dubai.

O estilista de Beyoncé, KJ Moody, postou uma legenda comemorando a noite, que foi um sucesso: “Uau! Esta foi a minha primeira apresentação ao vivo, estilizada por mim! Que momento! Eu vi essa mulher derrubar a casa desde que eu tinha 5 anos. Ir aos shows infantis do destino, gritar e sonhar em um dia fazer parte de um momento como esse.”