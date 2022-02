Pronta para o Carnaval, Pabllo Vittar se fantasia da personagem de vídeo-game Lara Croft

Pabllo Vittar esbanjou beleza e recebeu vários elogios após postar foto fantasiada da personagem do vídeo-game Tomb Rider

Neste sábado, 26, Pabllo Vittar(28) mostrou que está pronta para o Carnaval e se fantasiou da personagem Lara Croft.

A cantora postou em seu Instagram seis fotos vestida como a personagem de vídeo-game vivida por Angelina Jolie (46) nos cinemas.

Nos comentários, algumas ex-BBB marcaram presença elogiando a dona do hit Amor de Que. "PERFEITA", escreveu a cantora e participante do Big Brother 21, Pocah (26). Já a vencedora do BBB 2020, Thelma Assis(37) comentou: "Aff maravilhosa".

Os fãs de Pabllo foram a loucura com o cosplay da personagem de vídeo-game! "Lara Croft é você?", indagou um seguidor. E outro fã escreveu: "A maior".

Pabllo recebeu diversos elogios de seus seguidores. "O corpo de trilhões", comentou um fã. Outro seguidor reagiu às fotos escrevendo: "Meu Deus do céu mulher". E um admirador de Pabllo escreveu nos comentários: "Eu disse lindaaa".

