Preta Gil levou ‘tocos’ de cantora famosa: ‘Corri atrás dela’

Solteira, Preta Gil confessa que já tentou investir em cantora famosa, mas só levou ‘tocos’

A cantora Preta Gil surpreendeu ao contar que já tentou investir em uma cantora famosa, mas não conseguiu nada além de amizade. Em participação no programa De Frente Com Blogueirinha na internet, a artista contou que levou ‘tocos’ da cantora Ana Carolina ao declarar que estava apaixonada.

“Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu tocos atrás de tocos, não sei [o motivo], eu pergunto isso par ela até hoje”, contou ela. Então, ela refletiu: “Cara, acho que foi falta de vontade, mesmo [dela]. Eu era muito apaixonada por ela, mas ela não quis realmente”.

Apesar do ‘toco’ no passado, Preta e Ana Carolina continuam amigas. Ana até esteve na casa da amiga durante a luta de Preta contra o câncer para apoiá-la. “Ela veio cantar para mim. Ana Carolina, te amo infinito”, disse na época.

Preta Gil revelou detalhes sobre fim do casamento com Rodrigo Godoy

Ainda no programa De Frente Com Blogueirinha, Preta Gil contou detalhes sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy e sobre ter sido traída pelo ex-marido. "O que me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. Pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que 'Ai meu Deus, me traiu!'. Acontece, é uma coisa carnal". O que pra mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é o você esconder", afirmou.

Em seguida, Preta contou como lidou com dois baques em sua vida: a separação do marido e a descoberta de um tumor no intestino. "Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, tá apaixonadão? Tá afim da mina? Fala pra ela. Tem duas opções. Você pode falar: 'Gata, querida, vamos dar um tempo, porque a minha MULHER, com quem eu sou casado enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico'. Essa é uma opção. Tá afastado, termina e aí cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com a sua mulher, ai você pode se entender com ela ou separar. Outra opção é antes disso tudo, lá atrás. Se apaixonou, tá afim de embarcar nessa? Separa, tá de boa! Ia sofrer? Ia! Mas separa. Seja homem!', declarou Preta.

"Eu descobri meu diagnóstico no mês de janeiro. Eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saia, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber", contou.