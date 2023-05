Presidente Lula se pronuncia sobre morte de Rita Lee: ‘Rainha do rock’

Presidente Luiz Inácio da Silva Lula exalta trajetória de Rita Lee e lamenta morte da cantora pelas redes sociais

O presidente Luiz Inácio da Silva Lula (77) se manifestou sobre a morte de Rita Lee (1947-2023), que faleceu na última segunda-feira, 08, aos 75 anos. Com uma publicação em seu Twitter, Lula lamentou a partida da artista, prestou condolências aos seus familiares e também exaltou a trajetória profissional da cantora, que ganhou o título de 'Rainha do Rock’.

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", disse Lula, em uma referência à entrevista dela à Revista Rolling Stone Brasil.

O presidente também fez questão de evidenciar a influência de Rita no cenário cultural: "Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte”, Lula escreveu.

Para finalizar a declaração, Lula referenciou a canção de Rita em parceria com a banda Tutti-Frutti ‘Agora Só Falta Você’: “Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você”, o presidente concluiu.

A trajetória de Rita Lee, a rainha do rock brasileiro:

Rita Lee morreu na última segunda-feira, 8, após lutar bravamente contra um câncer de pulmão. Mas a artista deixou um legado eterno em sua trajetória como rainha do rock brasileiro na música nacional. A cantora começou a compor suas primeiras músicas ainda na adolescência, participou da banda ‘Os mutantes’ e até chegou a ser presa. Relembre a trajetória da artista.