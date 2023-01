Preparadora de Austin Butler diz que ele pode soar como Elvis por toda a vida

Após ser criticado por entonação em discurso do Globo de Ouro, preparadora vocal explicou porque ele ainda soa como Elvis

Após ganhar prêmio no Globo de Ouro de 'Melhor ator de Drama' por seu papel na cinebiografia de Elvis Presley, o ator Austin Butler causou certa confusão ao fazer discurso ainda com sotaque sulista usada no papel do astro.

A preparadora vocal de Austin para o papel do astro do rock, Irene Batlett, falou sobre o caso e afastou boatos de que ele estaria fingindo ser o cantor. “O que vocês ouviram naquele discurso do Globo de Ouro é ele. É genuíno, não é fingido”, confirmou ela.

Ela ainda afirmou que se sente mal por ver o australiano sendo criticado por algo que não é culpa dele: "Sabe, ele realmente tomou [a voz de Elvis]."

Segundo ela, a entonação de Elvis pode durar por meses, ou até para sempre, já que ele ficou treinando aquilo por três anos para parecer o mais natural possível.

“Por causa das pausas que a Covid-19 impôs, ele estava trabalhando nisso o tempo todo; e é difícil desligar algo em que você gastou tanto foco e tempo”, disse. Austin ainda disse em outra ocasião que na pandemia ficou isolada sem falar até com a família, o que fez com que ele mergulhasse mais ainda naquilo, muitas vezes conversando com o sotaque sozinho.

Quando questionada sobre como foi a preparação para Austin soar tão naturalmente como o ex-marido de Priscilla Presley, ela respondeu: "Basicamente, o que procuro é o que a voz natural da pessoa faz. Retiro todos os efeitos que alguém está colocando e digo: 'Como é essa voz natural?' E o que está funcionando e o que precisa de ajuda em termos de aprimoramento, em termos de suporte, flexibilidade, resistência, todas essas coisas".

Austin Butler falou sobre sotaque no Globo de Ouro

Após o Globo de Ouro, o loiro foi questionado sobre o sotaque e mostrou que não percebe estar soando como o cantor. “Eu nem penso nisso. Acho que ainda não pareço com ele, mas acho que devo, porque ouço muito [esse comentário]. Costumo comparar isso a quando alguém mora em outro país por muito tempo; e eu tive três anos em que esse foi meu único foco na vida. Então, tenho certeza de que há apenas pedaços do meu DNA que sempre estarão ligados dessa maneira", explicou.