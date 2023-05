Poderosa! Simone destaca suas curvas ao usar macacão justo em show

Simone arrasa ao apostar em macacão de veludo azul e com decote em V para show nesta semana

A cantora sertaneja Simone Mendes (38) caprichou na escolha do look para marcar presença nos palcos na noite de quarta-feira, 3. A estrela fez uma participação especial no show da dupla Edson (44) e Hudson (46) e mostrou a produção nas redes sociais.

Poderosa, ela investiu em um macacão de veludo azul, com cinto dourado e preto e decote em V. O look destacou a cinturinha dela e suas curvas impecáveis. Para completar o visual, ela surgiu com maquiagem impecável e o cabelo alinhado.

“Pronta para subir no palco pra mais um feat superespecial! Hoje é com a dupla Edson e Hudson. Mas antes, eu quero saber se vocês estão ouvindo Erro Gostoso por aí... estão?”, disse ela na legenda, citando o seu hit da carreira solo.

Simone revela que não gosta de ouvir músicas na vida pessoal

Em participação no Altas Horas, da Globo, a cantora Simone Mendes (38) contou que não tem o costume de ouvir músicas em sua vida pessoal. Mesmo sendo cantora e trabalhando com isso, ela dificilmente coloca canções para ouvir no seu dia a dia.

"Sou uma artista muito estranha, eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada. Bem difícil ir para shows de outros artistas também, sou meio louca", disse ela.

"De ter feito tantos shows na vida, três, quatro shows na noite, já teve vezes de ser assim na minha carreira, que acho que chegou um momento da minha vida que prefiro ficar tranquila. Não que eu não ame música. De vez em quando, coloco. Mas assim, no meu normal não é normal ouvir música", finalizou.