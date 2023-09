Paula Fernandes inspira Júllia Zimmêr com estilo sertanejo romântico e moda country

Além do sucesso na música, Paula Fernandes também se destaca quando o assunto é moda e inspira Júllia Zimmêr com seu estilo

A paixão pela música se faz presente na trajetória de Júllia Zimmêr, que anuncia o lançamento do single e clipe da música "Já sei de Cor" na próxima sexta-feira (29). Após circular pelos palcos e televisão como atriz, a gaúcha retoma a carreira musical com muito romantismo.

"Tenho a música comigo desde criança, época que tinha muita dificuldade para dormir. Me recordo que minha mãe colocava uma seleção musical de cantigas de ninar, que me ajudava a pegar no sono. Escutava de Xuxa a Rebelde, passando por Miley Cyrus e Taylor Swift até Shania Twain. Tive uma infância muito lúdica e feliz, adorava me apresentar para minha plateia imaginária, cantando e interpretando na sacada da minha casa para as pessoas que passavam", contou.

O sertanejo também é marcante para Júllia. Ela gostava de ouvir, em especial, a cantora Paula Fernandes. "O estilo romântico da Paula Fernandes me inspirou bastante. Além de ser conhecida pela suavidade vocal, ela atualizou o guarda-roupa country com acessórios de cores, texturas e formatos atrelados a outros estilos de música. Seus looks curtos, repletos de rendas, babados, franjas e brilhos também são referência", destacou.

Júllia Zimmêr retomou a carreira musical com romantismo (Foto: Divugalção)

Júllia incorporou um estilo de acordo com a sua personalidade. "Quero resgatar a musicalidade marcada pela história romântica e destacar a naturalidade. Estou muito contente com o resultado atingido e tenho como expectativa, a mais positiva possível. Trata-se da realização de um sonho e, independente, do resultado e aceitação posso afirmar que estou feliz com a minha retomada", pontuou.

Conheça Júllia Zimmêr

Júllia Zimmêr participou do musical teatral "Sou Assim", experiência artística onde conseguiu aliar sua paixão pela dramaturgia à música. Após o período da pandemia do Covid-19, fez sua estreia na TV, com o convite para participar do elenco do seriado "Todas as Garotas em Mim", exibido pela Record, em 2022. No início do próximo ano, ela estará no filme "Viva a Vida", com direção de Cris D’Amato, pela plataforma NetFlix.