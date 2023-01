Ozzy Osbourne quer voltar para os palcos, mesmo com problemas de mobilidade

Usando uma bengala desde que fez cirurgia na coluna, em 2019, cantor Ozzy Osbourne ainda não está pronto para a aposentadoria

O cantor de rock Ozzy Osbourne (74) não está pronto para a aposentadoria! Em uma entrevista para a Sirius XM, o astro falou sobre as questões de saúde que o cercam, além dos problemas de mobilidade que o assola desde que foi operado.

Mesmo com tantas dificuldades, o artista, que ficou famoso por integrar a consagrada banda de rock Black Sabbath, garantiu que pretende voltar aos palcos. Em meados de 2019, Ozzy sofreu uma queda, que piorou a lesão que tinha no seu pescoço por conta de um acidente de quadriciclo em 2003. Por isso, foi submetido a uma cirurgia na coluna. Além disso, o cantor foi diagnosticado com Parkinson.

“Isso foi há quase quatro anos. É realmente horrível o que está acontecendo. É um pesadelo. Às vezes eu esqueço. Estou deitado no sofá, vou me levantar e não posso mais fazer isso. Meu senso de equilíbrio está em todo lugar. Eu faço fisioterapia e estou tentando fazer as coisas sozinho. O progresso é... um inferno, você não tem ideia. O problema é que minha cabeça está bem, minha criatividade está bem, meu canto está bem, mas eu simplesmente não consigo andar muito agora. Mas estou determinado a voltar ao palco, mesmo que seja pregado a uma placa com rodas”, falou.

E aproveitou para desabafar: “Ainda tenho muito no tanque. Estou determinado a voltar ao palco novamente. Ainda estou em recuperação e tenho um objetivo. E meu objetivo é voltar aos palcos. É a força motriz em mim. Sinto falta do meu público. Sinto falta de fazer shows. Sinto falta da minha tripulação. saudades da minha banda. Eu sinto falta de tudo. Minha família tem sido tão boa. Sou o homem da família, mas nunca estive tão acomodado em minha vida”.

O último show oficial de Ozzy Osbourne foi durante seu festival, o The Ozzfest, durante a virada de ano de 2018 para 2019. Nos comentários de uma publicação em que lembra sua última apresentação, fãs do cantor esperam que essa não seja a última de sua vida. Mas em 2022, ele fez um show surpresa durante o intervalo de um jogo da NFL.