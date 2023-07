Olivia Rodrigo esnoba fã após pedido inusitado e vídeo viraliza pela internet

Cantora Olivia Rodrigo viraliza nas redes sociais após fã fazer pedido inusitado

Na última quarta-feira, a cantora Olivia Rodrigo foi surpreendida por um fã durante um evento no YouTube Space, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. A artista deu uma ignorada bem desajeitada em um adolescente que a convidou para ser sua acompanhante em seu baile de formatura.

“Você quer, tipo, ir ao baile comigo?”, perguntou o adolescente, enquanto entregava uma rosa vermelha para a cantora. “Oh, meu Deus! Sempre quis ir a um baile de formatura. Me dê o seu número”, respondeu, se mostrando animada e sem entender.

“Espere, você está falando sério?”, rebateu o jovem, claramente chocado com a resposta de Olivia. Porém, a cantora esnobou o adolescente e se afastou para tirar fotos com outros fãs que estavam no local para vê-la.

Mas, o jovem não se abalou, abrindo caminho no meio dos inúmeros fãs da artista, para conseguir se aproximar de Olivia Rodrigo, com o celular em sua mão, para conseguir o contato da cantora. Porém, ao perceber o telefone do colegial, Rodrigo apenas olhou para a frente e continuou andando.

O momento viralizou bastante nas redes sociais, fazendo com que os internautas reagissem ao vídeo. “Pedir o número e depois ignorar é muita falta…”, “Esta é a coisa mais dolorosa que já vi” e “A forma como ela o ignora no final ajuda”, são alguns dos comentários que podem ser vistos.

A random guy at the Vampire MV premiere asks Olivia Rodrigo to go to a prom with him😂😂😂😂 I cringed💀💀💀💀 pic.twitter.com/VkQ3SKNr4g — Midnight Rain (@MidnightRainid) July 1, 2023

Olivia Rodrigo comemora dois anos de álbum SOUR: ‘Gratidão’

No último mês de maio, Olivia Rodrigo agradeceu pelos dois anos passados desde seu lançamento de seu álbum SOUR, primeiro disco de sua carreira que mudou sua vida. Na postagem, a famosa ainda levou os fãs a acreditarem que novos projetos estão por vir. “Ah cara, ah cara, ah cara. SOUR completa dois anos hoje. Nenhuma palavra poderia descrever o quanto esse álbum significa para mim e o quanto sou insanamente grata por cada benção que trouxe para minha vida. As coisas novas estão muito próximas de acabar, eu prometo de dedinho”, escreveu.