Novo amor? Fernando Zor está saindo com atriz mais jovem, diz colunista

Fernando Zor pode ter engatado um novo romance! Segundo Leo Dias, ele está namorando com uma atriz

O cantor sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, ele está conhecendo melhor a atriz Giovanna Vilarinho, que tem 28 anos e é 11 anos mais jovem do que ele – o cantor está com 39 anos.

Neste sábado, 29, Leo Dias compartilhou uma nota informou que Fernando e Giovanna estariam namorado. Ele teria conversado com pessoas próximas a eles. Os dois teriam se conhecido há 10 anos, mas só agora o romance engatou.

Ela mora em Madri, na Espanha, mas está no Brasil para ficar próxima do cantor. O jornalista ainda apontou que quando Fernando apareceu cheirando uma peça de roupa nas redes sociais, o item pertence à atriz. “Ops, que essência é essa, ein?”, disse ele em um post enquanto cheirava uma roupa misteriosa.

Vale lembrar que Fernando Zor está solteiro desde o fim do namoro com Maiara, com quem teve uma relação entre idas e vindas por alguns anos. Atualmente, Maiara também está vivendo uma nova história de amor. No mês passado, ela assumiu o namoro com o cantor Matheus Gabriel.

Fernando Zor revela que tomava remédio para dormir

No programa É De Casa, da Globo, o cantor Fernando Zor se abriu sobre sua vida pessoal e comentou sobre o uso excessivo de remédios para dormir. “Faz um bom tempo que eu faço o uso do Zolpidem para dormir. Teve uma época que eu entrei em depressão, tive muitas angústias e acabava tomando Zolpidem para amenizar. Usava talvez uns 15 comprimidos por dia porque durante o dia, às vezes, eu estava angustiado e tomava o remédio para relaxar”, começou dizendo Fernando.

O sertanejo comentou sobre como o vício no medicamento começou: “Isso foi me viciando e fiquei cada dia mais precisando do remédio. Eu usava há uns quatro anos e, de uns dois anos pra cá, eu comecei a usar com mais frequência. Sei que era pra dormir, mas depois dos shows eu me sentia angustiado, que eu não sabia o que era e eu acabava tomando para relaxar. Mas tem uma hora que parece que não faz mais efeito, então se me passou pra tomar 2 de 5mg, daqui a pouco tô tomando 4”.

A dupla de Sorocaba ainda comentou que o remédio chegou a afetar sua vida profissional. “Vi que estava atrapalhando também os meus shows. Músicas que eu estava acostumado a cantar desde criança, de dar um apagão assim, de esquecer a letra e eu percebi que isso era por causa do Zolpidem”, disse.