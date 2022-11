Nick Cannon espera o 11º filho e revela porque tem tantos filhos

O rapper estadunidense Nick Cannon está esperando o 11º filho e explica o motivo de querer ter tantos filhos

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 15h26

O rapper estadunidense Nick Cannon (42) anunciou que será pai pela 11ª vez! O músico tem dez filhos de seis mulheres diferentes nascidos entre 2011 e 2022. Apesar da quantidade, o cantor ainda não quer parar por aí!

Segundo Nick, seus filhos não foram acidentes e todos foram planejados. Em entrevista ao programa de rádio The Breakfast Club, ele contou um pouco sobre a experiência e de onde vem essa vontade tão grande de ser pai:

"A beleza da paternidade, cara. Quando você pensa na essência de viver... Eu aprendi tanto com meus filhos e é tão maravilhoso. Eu realmente amo estar com os meus filhos e viver com essa energia juvenil. E eu consigo reviver isso toda vez [que tenho um filho]", disse o famoso.

Ele também falou sobre seu vínculo com cada um deles: "Eu acho que passei por tantas coisas na minha vida: fisicamente, mentalmente, espiritualmente. O melhor lugar que eu tenho é esse tempo que passo com meus filhos e a energia deles. Eu quero passar para frente tudo que vivi e transformar em algo além disso. É por isso que eu faço isso."

Seis mães? Nick Cannon explica sua relação com as mães de seus filhos:

Ele revelou também que não acredita no "conceito eurocêntrico de monogamia", e por isso tem filhos e se relaciona com parceiras diferentes: "Você 'precisa' ter uma única pessoa para o resto da sua vida. E isso é apenas uma forma de classificar propriedade, se você parar para pensar. [...] A ideia de que um homem deveria ter uma mulher? Nós não deveríamos ter nada. Eu não sou o proprietário dessa pessoa"