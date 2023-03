Neymar Jr. faz live com música de MC Cabelinho e rapper comemora

Rapper MC Cabelinho ainda mostrou uma troca de mensagens que teve com o craque da Seleção

Nesta terça-feira, 28, o rapper MC Cabelinho (27) comemorou e bastante! O cantor viu sua música Fogo e Gasolina sendo escutada por ninguém mais, ninguém menos que o craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Jr. (31). Na ocasião, o jogador de futebol compartilhou a tela de seu computador, onde estava procurando a canção do funkeiro.

Ao perceber que um dos maiores jogadores da história do Brasil estava escolhendo sua música para ouvir, o namorado da atriz Bella Campos resolveu compartilhar algumas mensagens antigas que mandou para Neymar Jr., dizendo que um dia o jogador iria escutar sua música.

Ney chegou até a responder a interação do rapper, elogiando o trabalho de MC Cabelinho, falando que sempre ouve o trabalho do cantor. “Opa! Sempre escuto. Tu é pi*a”, enviou o jogador, deixando o artista completamente sem palavras pela interação com o craque. “Spotify postou hoje que meu álbum é o terceiro mais ouvido, aí o Neymar postou ouvindo e ainda me respondeu. Ai, tô felizão”, comemorou Cabelinho, extremamente feliz com o momento por ter sido reconhecido pelo jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reels Favela (@reelsfavela)

O Cabelinho felizao porque o Neymar disse que ele é pika kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/mwkAyol80g — MattBala 🪩 (@picxnpa) March 28, 2023

