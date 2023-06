Nattan pega carona no avião de dupla sertaneja e revela o motivo: 'Deus na frente'

Nattan enfrenta perrengue ao cumprir agenda de shows no mês de festas juninas e precisa pegar carona com os amigos famosos

O cantor Nattan, que participou da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, viveu um perrengue para cumprir a sua agenda de shows agitada neste final de semana. Ele estava indo para Santo Antônio de Jesus, na Bahia, quando precisou pegar carona com os amigos Henrique e Juliano. Isso porque o avião de Nattan teve problemas técnicos e não pode decolar.

Nas redes sociais, o artista explicou que iria de carona para o show por causa do imprevisto com sua aeronave. “O nosso avião apresentou um probleminha e a gente vai pegar carona aqui com os meninos. Vamos fazer show com eles, Henrique e Juliano, e vamos pegar uma carona. É isso, Deus na frente e bora que agora é nós”, disse ele, que não se abalou com o perrengue chique.

Nas redes sociais, ele ainda comentou em um post do jornalista Leo Dias sobre o ocorrido. “Deus na frente sempre cuidando. E vamos continuando o São João”, declarou. Apesar do imprevisto, o artista conseguiu cumprir toda a sua agenda do final de semana.

Nattan comemora sucesso na carreira

O cantor Nattan conversou com a CARAS Digital há pouco tempo e comemorou o seu sucesso na carreira musical. Para começar, ele relembrou os momentos que o marcaram durante a carreira. "Teve tantas que me marcaram, mas o que me marcou até agora foi criar o DVD do início. Um DVD para mais de 400 mil pessoas e tive a oportunidade da minha mãe estar lá na montagem do palco, mostrei para a minha mãe aquilo tudo. A sensação de que a gente conseguiu, deu certo. Um DVD da minha vida, me marcou bastante, nunca vai sair da minha memória", afirmou ele.

Então, ele contou quais sonhos já conseguiu realizar. "O primeiro sonho que realizei foi dar uma casa para a minha mãe, é uma coisa que eu vinha almejando muito. Tamém foi cuidar da minha mãe, reorganizar a vida dela. E a oportunidade que o sucesso me deu de conhecer pessoas que eu nunca achei que eu ia chegar perto. Pessoas que eu já era muito fã, agora tenho a oportunidade de conviver, de ser amigo, irmão. Então isso é uma oportunidade gigante que a música me deu. Não tem preço conhecer o mundo, viajar, viver cada momento, conhecer a cultura de cada lugar, o que é novo. É a experiencia de desfrutar tanta coisa pelo mundo que eu sempre sonhei em conhecer e eu nunca achei que iria conhecer. A música realizou muitas coisas na minha vida", declarou.

Por fim, Nattan abriu o jogo sobre como lida com a fama. "Eu sou bastante tranquilo com isso. Às vezes eu fico meio que me adaptando a esse mundo novo. Às vezes alguém chega chorando e eu falo 'calma, calma'. Tem gente que faz tatuagem e eu falo: 'tá louca, menina'. Eu estou ainda me reinventando nesse mundo novo, eu fico meio chocado com algumas coisas, mas é muito legal. A fama e o sucesso exigem muito de você. Tem dia que você está cansado, no aeroporto, indo para casa, e tem muita gente pedindo foto. Às vezes você só quer chegar em casa e corre o risco de você acabar frustando essa pessoa que te vê feliz nos stories, te vê bem, e quando ela te pessoalmente você está mal, passa e não tira uma foto. Quando eu estou cansado, eu tento buscar um sorriso, uma alegria, para não decepcionar um fã. Porque é muito difícil cuidar da vida pessoal e profissional, mas a gente vai dando um jeito", comentou.