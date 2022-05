Naiara Azevedo precisou tomar soro na veia antes de show

Naiara Azevedo revela que passou mal antes de show e foi atendida por equipe médica no camarim

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 15h38

A cantora Naiara Azevedo (32) passou por um sufoco com sua saúde antes de um show na cidade de Rio Branco no sábado, 21. Ela revelou que teve uma intoxicação alimentar e passou mal no camarim. A artista sentiu dores e precisou tomar soro na veia antes de subir ao palco.

Uma equipe médica foi atendê-la no camarim e a artista mostrou alguns momentos nos stories do Instagram. “Estou passando muito mal, estou com intoxicação alimentar, não dormi nada de ontem para hoje. Dor de estômago, náusea, sensação de estufamento”, disse ela, e ainda completou: “Antes do show, no camarim, eu estava me retorcendo de dor. Aí chamaram a equipe médica para tentar me ajudar de alguma forma. Eu já tive outras vezes e eu estava com medo de pior porque quando ataca mesmo, eu me retorço de dor no chão”.

Rapidamente, Naiara Azevedo foi medicada e conseguiu realizar a apresentação no palco. “Coração cheio de gratidão”, disse ela, que pretende realizar um exame de intolerância alimentar para saber o que lhe faz mal e evitar estes alimentos no seu dia a dia. “Estou melhorzinha”, afirmou.

Pós-BBB 22 na vida de Naiara Azevedo

Recentemente, Naiara Azevedo contou com quais ex-BBBs mantém contato. "Tenho contato bacana com várias pessoas da edição, mas quase que diariamente é com a Lina, Jessi, Nati e Vyni. Está tudo muito recente, todos trabalhando muito, colocando a vida em ordem, tentando entender esse furacão que é o Big Brother. Todos nós vamos ter oportunidade com mais tempo de nos conectar", afirmou ela ao Gshow.

Além disso, ela garantiu que é grata por sua trajetória no reality show da Globo. "As pessoas têm abraçado meu trabalho e a mim com um carinho especial, percebo que quando me encontram tem um brilho especial no olhar. Devo muita gratidão ao programa por as pessoas me conhecerem dessa forma", disse a artista.