Mulher do cantor James Morrison morre na casa da família

Mulher do cantor James Morrison é encontrada morta dentro de casa no Reino Unido e deixa duas filhas

O cantor James Morrison, dos hits Broken Wings e You Give Me Something, está de luto. A esposa dele, Gill Catchpole, morreu aos 45 anos de idade. Ela foi encontrada sem vida na casa deles em Whitminster, no Reino Unido, e a causa da morte ainda não foi divulgada publicamente.

De acordo com a imprensa britânica, a polícia não trata a morte dela como suspeita, já que ela tinha um problema de saúde pré-existente. Há pouco tempo, ela descobriu que um dos seus rins funcionava apenas 35%. Com isso, ela foi submetida a um transplante há pouco mais de um ano e estava se recuperando.

Antes de sua morte, Gill estava envolvida com a busca de uma nova casa para alugar, já que tinha o objetivo de se mudar com a família.

James e Gill começaram a namorar ainda na adolescência e tiveram duas filhas juntos, Elsie, de 15 anos, e Ada Rose, de 5 anos. “James está arrasado e está sendo apoiado por sua família. Ele está se controlando pelas meninas, mas pediu que a família tivesse privacidade para passar pelo luto”, declarou uma fonte do jornal The Sun.

Ator morre em acidente de avião

Morreu aos 51 anos o ator Christian Oliver. Ele estava em um jatinho particular ao lado de suas duas filhas, Madita, de 10, e Annik, de 12. A aeronave caiu e não houve sobreviventes.

As informações são do TMZ, que também afirmou que o piloto, Roberto Sachs, também morreu na queda que aconteceu no Caribe, onde ele passava férias com as duas herdeiras. O ator seguia da ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, para Santa Lúcia, também na região.

O acidente teria acontecido logo após a decolagem, quando o monomotor caiu no mar. A guarda costeira foi acionada, e os quatro corpos foram encontrados ao lado de parte dos destroços da aeronave.

Até o momento, a mãe das crianças não se pronunciou. Colegas que trabalharam em filmes com o galã também se pronunciaram em publicações prestando solidariedade à família. O sepultamento deve acontecer nos Estados Unidos em uma data não revelada.