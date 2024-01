Tragédia! Ator morre ao lado das duas filhas após queda de jatinho

Ator morre ao lado das duas filhas após queda de jatinho; ele estava no elenco do último 'Indiana Jones'

Morreu aos 51 anos o ator Christian Oliver. Ele estava em um jatinho particular ao lado de suas duas filhas, Madita, de 10, e Annik, de 12. A aeronave caiu e não houve sobreviventes.

As informações são do TMZ, que também afirmou que o piloto, Roberto Sachs, também morreu na queda que aconteceu no Caribe, onde ele passava férias com as duas herdeiras. O ator seguia da ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, para Santa Lúcia, também na região.

O acidente teria acontecido logo após a decolagem, quando o monomotor caiu no mar. A guarda costeira foi acionada, e os quatro corpos foram encontrados ao lado de parte dos destroços da aeronave.

Até o momento, a mãe das crianças não se pronunciou. Colegas que trabalharam em filmes com o galã também se pronunciaram em publicações prestando solidariedade à família. O sepultamento deve acontecer nos Estados Unidos em uma data não revelada

Quem foi Christian Oliver?

Muito presente no elenco de filmes de ação, o ator fez trabalhos com granes nomes como Al Pacino, com quem estrelou o seriado Hunters, e Tom Cruise, com quem estrelou Operação Valquíria. Seu filme mais famoso foi Indiana Jones e a Relíquia do Destino, com Harrison Ford. O longa estreou em 2023.

