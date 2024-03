Morre músico que ficou 10 anos em coma no Espírito Santo

O músico Alexandre Lima, do Movimento Rockcongo, faleceu aos 54 anos após ficar 10 anos em coma

O músico Alexandre Lima, que criou o Movimento Rockcongo, faleceu aos 54 anos de idade. Ele ficou mais de 10 anos em estado de coma em Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com o site G1, ele ficou acamado após sofrer um aneurisma na aorta. Ele passou mal em novembro de 2013 em uma reunião e foi levado ao hospital. Lá, ele ficou na UTI e foi diagnosticado com aneurisma na aorta. Ele entrou em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia. Ele ficou em estado vegetativo e precisava de cuidados especiais em casa.

Alexandre Lima foi vocalista do grupo Manimal, que fez sucesso em todo o Brasil. Ele também era compositor e produtor musical. O artista ainda integrou a banda Radio Esperienza e foi secretário municipal de Cultura em Vitória.

Ex-participante do Big Brother morre aos 40 anos

O ex-participante do Big Brother da Inglaterra George Gilbey faleceu aos 40 anos de idade. Ele participou do reality show em 2014, no qual ficou em quarto lugar, e também esteve no programa Gogglebox, do Channel 4. A morte dele aconteceu de forma trágica.

De acordo com o site da BBC, ele faleceu ao sofrer uma queda no trabalho. Ele trabalhava como eletricista autônomo em Shoebury na quarta-feira, 27, quando caiu de uma grande altura. O serviço de socorro foi chamado, mas ele faleceu no local. O caso está em investigação da polícia.

A morte dele foi lamentada pela equipe do programa Gogglebox. “George fez parte da família Gogglebox por oito temporadas ao lado de sua mãe, Linda, e seu padrasto, Pete. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com Linda e a família e os amigos neste momento tão triste”, informaram.