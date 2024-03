Ex-participante do Big Brother morre aos 40 anos

O ex-participante do Big Brother da Inglaterra George Gilbey morreu ao sofrer uma queda no trabalho

O ex-participante do Big Brother da Inglaterra George Gilbey faleceu aos 40 anos de idade. Ele participou do reality show em 2014, no qual ficou em quarto lugar, e também esteve no programa Gogglebox, do Channel 4. A morte dele aconteceu de forma trágica.

De acordo com o site da BBC, ele faleceu ao sofrer uma queda no trabalho. Ele trabalhava como eletricista autônomo em Shoebury na quarta-feira, 27, quando caiu de uma grande altura. O serviço de socorro foi chamado, mas ele faleceu no local. O caso está em investigação da polícia.

A morte dele foi lamentada pela equipe do programa Gogglebox. “George fez parte da família Gogglebox por oito temporadas ao lado de sua mãe, Linda, e seu padrasto, Pete. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com Linda e a família e os amigos neste momento tão triste”, informaram.

Criador de mangá faleceu aos 68 anos

O autor e animador Akira Toriyama, que ficou conhecido por criar o famoso mangá 'Dragon Ball', morreu aos 68 anos no dia 1º de março. A confirmação oficial da notícia veio apenas nesta sexta-feira, 8, através das redes sociais da equipe responsável pela série, que também compartilhou a causa do falecimento.

Segundo comunicado da assessoria do mangá, Toriyama faleceu devido a complicações decorrentes de um hematoma subdural agudo, que ocasionou acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. O G1 explicou que essa condição pode ser causada por pancadas na cabeça, porém a equipe não revelou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Por outro lado, a equipe explicou que decidiu respeitar uma tradição para dar espaço para que amigos e familiares possam lidar com o luto. Por isso, o falecimento só foi divulgado uma semana depois. Além disso, eles pediram para que o momento fosse respeitado e compartilharam alguns dos desejos do criador antes de sua partida.

"O funeral foi realizado com sua família e poucos parentes. Atendendo aos seus votos de tranquilidade, informamos respeitosamente que não aceitaremos flores, presentes de condolências, visitas, oferendas e outros. Além disso, pedimos que você evite realizar entrevistas com a família”, informaram no comunicado nas redes sociais.